Путин рассказал о продолжении программы мегагрантов для ученых

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В РФ планируется продолжить программу мегагрантов для ученых. Об этом рассказал Владимир Путин.

"Прежде всего будет продолжена программа мегагрантов. При этом будем так выстраивать ее механизмы, чтобы выдающиеся ученые могли сформировать в России сильные международные научные коллективы", – заявил президент.

Глава государства отметил важность привлечения к работе в России как местных молодых исследователей, так и зарубежных центров. Президент уточнил, что для страны важны лаборатории мирового уровня и возможности для пространственного развития.

По словам российского лидера, планируется развивать вузы и научные центры Поволжья, Сибири, Дальнего Востока, Центральной России и юга России, а также в северных регионах.

Отдельно Владимир Путин рассказал о перспективах Года науки и технологий. По мнению президента, его успешное проведение станет началом "целого научного десятилетия".

В рамках совещания с представителями правительства Путин также отметил, что россиян необходимо защитить от резких ценовых колебаний. Президент отметил, что в 2022 году необходимо создавать условия для повышения зарплат и решать проблемы занятости.