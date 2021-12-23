Путин рассказал о последствиях дешевой ипотеки в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Дешевая ипотека привела к подорожанию жилья и увеличению строительства квартир. Об этом рассказал Владимир Путин на большой пресс-конференции в "Манеже".

"Все-таки это привело и к тому, что 90 миллионов квадратных метров мы построили. Позитивный эффект очевиден. И количество семей, которые улучшают свои жилищные условия, оно кратно увеличивается", – сказал глава государства.

Президент отметил, что это рекордный показатель в сфере строительства жилья.

Ранее Владимир Путин объявил, что в России продолжат программу расселения аварийного жилья. В новую программу могут войти строения, признанные аварийными после 1 января 2017 года. Действующая на данный момент инициатива ограничена именно этой датой.