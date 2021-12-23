Путин объявил, что в России продолжат программу расселения аварийного жилья

14:43
Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
Владимир Путин объявил, что в Российской Федерации продолжат программу расселения аварийного жилья.
"Самая главная часть – будет ли продолжение этих программ. Будут ли выделяться деньги? Будут. Программа готовится", – заявил президент России в ответ на вопрос журналистки из Республики Коми о продолжении реализации программы расселения аварийного жилья.
Уточняется, что в новую программу могут войти строения, признанные аварийными после 1 января 2017 года. Действующая на данный момент инициатива ограничена именно этой датой.
Глава государства в четверг, 23 декабря, проводит ежегодную большую пресс-конференцию. Путин, в частности, отметил, что в России фиксируются рекордные показатели в сфере строительства жилья в 2021 году – 90 миллионов квадратных метров.
Также президент указал на рост зарплаты россиян в реальном выражении. По словам главы государства, за предыдущий рассматриваемый период этот показатель составлял минус 2 процента, однако в нынешнем году ожидается рост.
Дополнительное внимание Владимир Путин уделил оценке российского бюджета. Президент назвал его социально ориентированным и выразил уверенность, что социальные расходы федерального бюджета в 2022 году превысят 4 триллиона рублей.
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