Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Наука

15:36

"АиФ" запустил проект о молодых ученых

наука

Фото: depositphotos/AlexFedorenko

"АиФ" запустил проект о молодых ученых. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

Запуск проекта состоялся в Год науки и технологий. На сайте издания создали мультимедийный спецпроект, который включает в себя 30 историй молодых российских ученых. С его помощью можно узнать об актуальных идеях молодых исследователей и будущих открытиях. К интервью ученых добавлено 30 инфографик с простым и понятным объяснением их разработок.

"Уверены, что, услышав из первых уст рассказы людей немногим старше себя, молодые люди, которые сейчас выбирают жизненный путь, заинтересуются, вдохновятся, захотят "пойти в науку". Это очень важно, потому что наука – та сфера деятельности, без которой невозможно развитие общества", – сказал генеральный директор ИД "Аргументы и факты" Руслан Новиков.

Проект создан для привлечения внимания детей и молодежи к задачам и проблемам передовой российской науки, стимулирования интереса к достижениям и разработкам молодых ученых, а также демонстрации успешных практик. Он реализуется при поддержке Института развития интернета в рамках национального проекта "Культура".

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать