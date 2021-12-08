Фото: depositphotos/AlexFedorenko

"АиФ" запустил проект о молодых ученых. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

Запуск проекта состоялся в Год науки и технологий. На сайте издания создали мультимедийный спецпроект, который включает в себя 30 историй молодых российских ученых. С его помощью можно узнать об актуальных идеях молодых исследователей и будущих открытиях. К интервью ученых добавлено 30 инфографик с простым и понятным объяснением их разработок.

"Уверены, что, услышав из первых уст рассказы людей немногим старше себя, молодые люди, которые сейчас выбирают жизненный путь, заинтересуются, вдохновятся, захотят "пойти в науку". Это очень важно, потому что наука – та сфера деятельности, без которой невозможно развитие общества", – сказал генеральный директор ИД "Аргументы и факты" Руслан Новиков.

Проект создан для привлечения внимания детей и молодежи к задачам и проблемам передовой российской науки, стимулирования интереса к достижениям и разработкам молодых ученых, а также демонстрации успешных практик. Он реализуется при поддержке Института развития интернета в рамках национального проекта "Культура".