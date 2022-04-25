В столице начался прием заявок на соискание премии правительства Москвы для молодых ученых

12:00
В столице начали прием заявок на соискание премии правительства Москвы для молодых ученых. Ее размер составит два миллиона рублей. Об этом рассказала вице-мэр Анастасия Ракова.
Премию присуждают за разработку и внедрение новых технологий, а также за выдающиеся результаты в фундаментальных и прикладных исследованиях. Всего есть 22 номинации. Претендовать на премию могут исследователи и разработчики в возрасте до 36 лет, а также доктора наук до 40 лет включительно. Заявки можно подать до 15 июля.
Для участия в конкурсе нужно зарегистрироваться на сайте nauka.mos.ru заполнить данные в личном кабинете и загрузить файлы. При этом заявку можно подать как индивидуально, так и в составе группы – до трех человек.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.
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