Володин поддержал идею ввести в РФ запрет пропаганды нетрадиционных ценностей

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента
Спикер Госдумы России Вячеслав Володин высказался в пользу идеи ввести запрет на пропаганду нетрадиционных ценностей, сообщает RT.
Он подчеркнул, что с выходом из Совета Европы ушли и требования узаконить в России однополые браки. По словам Володина, попытки навязать российскому обществу чуждые ценности провалились.
"Правильно ввести запрет пропаганды нетрадиционных ценностей", – подчеркнул он.
Также Володин поздравил россиян с Днем семьи, любви и верности и отметил необходимость укрепления института семьи в России.
Владимир Путин ранее подписал указ об установлении 8 июля Дня семьи, любви и верности. В нем говорится, что праздник установлен для сохранения традиционных семейных ценностей и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи.
Этот праздник стал широко отмечаться c 2008 года. Он совпадает с днем почитания православных святых Петра и Февронии – покровителей брака.
День семьи, любви и верности пользуется популярностью у столичных молодоженов, конкурировать с ним могут только Красная горка и День святого Валентина. Теперь праздник закреплен указом президента.
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