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Общество

11:36

Мизулина объяснила, почему Дудя оштрафовали за пропаганду гомосексуализма

судыобщество

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Журналист Юрий Дудь (признан в РФ иноагентом) был оштрафован судом за нарушение закона "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", заявила директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

"В рамках дела об административном правонарушении сотрудниками полиции были получены положительные результаты лингвистического исследования и экспертизы информационной продукции на предмет нарушения Федерального закона "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", – написала она в своем телеграм-канале.

Мизулина отметила, что штраф назначен за видеоинтервью с открытым геем-акционистом Ф. Павловым-Андреевичем. По ее словам, журналист на судебное заседание не явился. По имеющимся данным, он проживает в Испании с начала января.

Ранее стало известно, что Лефортовский суд Москвы оштрафовал Дудя (признан в РФ иноагентом) на 120 тысяч рублей. Журналиста признали виновным в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

В октябре прошлого года Зюзинский суд Москвы признал Дудя виновным в пропаганде наркотиков в двух интервью на YouTube. Речь идет о видеоинтервью с украинским блогером Ивангаем, а также с рэпером Моргенштерном. Журналисту был назначен штраф в размере 100 тысяч рублей.

А в середине апреля текущего года Минюст РФ внес Дудя в реестр средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. Позднее журналист подал оспаривающий иск по данному факту, однако суд его отклонил.

Юрия Дудя оштрафовали на 100 тыс руб за пропаганду наркотиков в двух интервью

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