В РФ предложили расширить возможности работы для нянь и соцработников

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Самозанятым гражданам России следует предоставить более широкие возможности для работы в образовании и социальном обслуживании. С такой инициативой выступили члены комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей, сообщает газета "Известия".

В ОП РФ, ссылаясь на данные ФНС, сообщили, что в 2022 году число оформивших статус индивидуального предпринимателя (ИП) в стране превысило отметку в 6,5 миллиона человек, что в 1,7 раза больше, чем в конце 2021 года. Председатель комиссии палаты Андрей Рыбальченко связал подобное с желанием людей "выходить из тени" и официально платить налоги с деятельности.

"В то же время сейчас в сфере образования и соцобслуживания они могут оказывать свои услуги только на частном рынке, там, где не предусмотрена государственная поддержка", – сообщил он.

Инициативой предлагается включить самозанятых в число субъектов образовательной деятельности и поставщиков социальных услуг. В подобном случае они смогут работать не только за счет частных, но и бюджетных средств.

Особенно люди с таким опытом работы нужны в новых регионах РФ, уточнил Рыбальченко. Там бы они могли помогать нуждающимся с одеждой и горячим питанием, а также оказывать услуги присмотра за детьми дошкольного возраста. Однако законом такая функция не предусмотрена.

Кандидат юридических наук, ведущий эксперт Института образования НИУ ВШЭ Анна Вавилова, комментируя предложение, заявила, что его реализация послужит росту числа людей, которые захотят легализовать свою деятельность. Помимо этого, решится вопрос со статусом репетиторов, с определением рода деятельности которых пока ничего непонятно.

Ранее стало известно, что налоговый режим для самозанятых продлят до 2028 года. При этом конкретные условия продления правительство планирует обсудить позже. Пониженная налоговая ставка для самозанятых доступна при условии, если годовой оборот не превышает 2,4 миллиона рублей.

