Ректор РТУ МИРЭА предложил ввести в школах уроки по основам цифровой гигиены

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Ректор Российского технологического университета (РТУ МИРЭА) Станислав Кудж предложил ввести в российских школах курс "Основы цифровой гигиены: работа с источниками информации и верификация фейков". Об этом сообщает RT.

В письме к главе Минпросвещения Сергею Кравцову он объяснил свое предложение тем, что по статистике уже к 11 годам 99% детей имеют собственные смартфоны. По его словам, курс в случае его включения в образовательную программу состоял бы из теоретической и практической частей. Первая подразумевает знакомство с различными источниками информации и способами манипулирования сознания. Вторая – самостоятельный поиск достоверной информации.

Помимо этого, Кудж считает целесообразным ввести соответствующие курсы повышения квалификации для преподавателей информатики, которым и следует поручить преподавание данного курса.

Ранее детский и подростковый психиатр Анна Портнова рассказала, что слишком раннее приобщение детей к современным технологиям может негативно сказаться на их развитии. Однако негативный эффект может оказать и слишком позднее знакомство с гаджетами: отсутствие телефона или планшета способно вызвать у ребенка чувство неполноценности. По ее мнению, слишком ранним является возраст 2–3 лет, однако и в случае с более старшими детьми время использования гаджетов должно быть ограничено.

