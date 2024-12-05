В "Ростехе" научили ИИ прогнозировать развитие природных катаклизмов

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Новый программный модуль прогнозирования природных катаклизмов разработали в холдинге "Росэлектроника" (входит в "Ростех"). Об этом пишет пресс-служба государственной корпорации.

Программное обеспечение может видеть очаги штормов, извержений вулканов и землетрясений, и на основе этого создавать прогнозы. Данные для этого берутся с космических гидрометеорологических аппаратов.

Кроме того, модуль умеет отслеживать опасные таяния снега в горах, а на основе температуры суши и моря, скорости воздуха и движений земной коры он может автоматически рассчитать вероятность возникновения катаклизма.

Работа метеоролога не заменяется, но сильно облегчается, рассказал генеральный директор НИИ телевидения Алексей Никитин. В настоящее время разработчики занимаются отладкой ПО и завершают процесс сертификации.

"К концу 2024 года предприятие будет готово к поставкам системы первым заказчикам", – отметил Никитин.

Между тем климатические катаклизмы стали обычным явлением. По прогнозам 2025 год может стать самым жарким в истории, так как в текущем году в некоторых странах установились экстремальные для человека температуры, а в каких-то местах произошло рекордное число дождей, пожаров, ураганов и засух.

