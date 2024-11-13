Генсек ООН заявил, что климатические катаклизмы стали обычным явлением

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Климатические катаклизмы, как показал текущий год, стали обычным явлением. Об этом сообщил генсек ООН Антониу Гутерриш на полях 29-й сессии конференции организации по изменению климата в Баку.

"Следующий год обещает стать самым жарким в истории. В некоторых странах установились температуры, которые выходят за пределы человеческой выносливости. И во всем мире мы стали свидетелями рекордных дождей и ураганов, пожаров и смертоносных засух", – цитирует политика РИА Новости.

Гутерриш уточнил, что в эпоху климатических катаклизмов системы раннего предупреждения и защиты от экстремальной жары стали не роскошью, а необходимостью. Сейчас ООН разрабатывает пакет решений по борьбе с этим явлением, подчеркнул он.

Сделать все нужно в срочном порядке, до наступления следующей волны жары, предупредил генсек ООН. По его словам, почти половина мировых стран не охвачена системами раннего предупреждения о различных опасностях. Зачастую базовые данные для создания таких систем недоступны. В среднем наименее развитые страны и малые островные развивающиеся государства имеют менее 10% данных, необходимых для создания эффективных систем оповещения, объяснил Гутерриш.

Для решения этой проблемы, по его мнению, нужна политическая поддержка на высоком уровне среди стран, расширение сотрудничества и увеличение техподдержки. Он отметил важность серьезных усилий по увеличению финансирования систем раннего предупреждения, особенно для наиболее уязвимых категорий населения.

Ранее Всемирная метеорологическая организация (ВМО) заявила, что десятилетие с 2011 по 2020 год стало самым теплым в истории метеонаблюдений. Согласно докладу ученых, средняя глобальная температура была на 1,1 градуса Цельсия выше средних значений за 1850–1900 годы.

Причиной рекордных температур на суше и в воде ВМО назвала продолжающийся рост концентрации парниковых газов.