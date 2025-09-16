Rai News: австрийская фигуристка Гайзер погибла в ДТП

Фото: facebook.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/Young Goose Academy

23-летняя австрийская фигуристка Юлия Мари Гайзер погибла в результате аварии. Об этом сообщает RT со ссылкой на Rai News.

Инцидент произошел, когда девушка каталась на велосипеде. Грузовик сбил спортсменку на перекрестке.

Власти уже начали расследование случившегося. По предварительным данным, водитель прошел медосвидетельствование, которое показало, что во время аварии мужчина был трезв.

Мэр города Брессаноне, где родилась фигуристка, выразил свои соболезнования семье погибшей.

Итальянская коммуна, ставшая малой родиной спортсменки, расположена в Южном Тироле. Гайзер училась в университете Зальцбурга. Фигурным катанием девушка начала заниматься в местной ассоциации зимних видов спорта.

Затем она переехала в Зальцбург. Там спортсменка тренировалась в клубе Eis Team Salzburg. Фигуристка была трехкратной чемпионкой Зальцбурга.

