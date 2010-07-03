Новые сериалы покажут в рамках акции "Ночь в кино" в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Акция "Ночь кино" пройдет 24 августа в Москве. Об этом журналистам сообщила генеральный директор "Москино" Светлана Максимченко.

По ее словам, в рамках мероприятия покажут предпремьеры, короткометражные фильмы и сериалы, передает Агентство "Москва".

В частности, зрители увидят фильмы, которые "идут по публичному голосованию Фонда кино и Минкульта", отметила Максимченко.

При этом "часть событий будут абсолютно новые и по формату, и по площадкам". Полная программа будет объявлена в конце июля – начале августа.

Ранее сообщалось, что третий сезон передвижного киноклуба "Кино глазами инженера" начнется в Москве 13 июля и продлится до 7 сентября.