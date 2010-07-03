Советские фильмы покажут во дворах необычных столичных домов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Третий сезон передвижного киноклуба "Кино глазами инженера" начнется в Москве 13 июля. Об этом сообщил портал мэра и правительства Москвы.

Сезон будет длиться до 7 сентября.

"Главная тема образовательного проекта в этом году – "Жилые районы". Все желающие смогут бесплатно посмотреть отечественные фильмы. Показы пройдут во дворах необычных столичных домов, построенных во времена СССР. Также горожанам предложат прослушать лекции об особенностях жилой архитектуры Москвы в советское время", – сказано в сообщении.

Кинозалами будут служить знаковые архитектурные сооружения. В том числе красные дома на улице Строителей, кольцевой дом на улице Довженко и Чазовский дом на Осенней улице. Как отметила генеральный директор "Москино" Светлана Максимченко, здания, рядом с которыми покажут фильмы, построены точно в те же годы, когда происходит действие по сюжету.

Перед началом показа лекторы проекта "Кино глазами инженера" будут рассказывать об особенностях архитектуры Москвы и о том, как стиль жилых зданий может отражаться на повседневной жизни горожан.