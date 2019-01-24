Фестиваль "Искусства кино" и другие планы: гендиректор "Москино" Светлана Максимченко

За последний год сеть городских кинотеатров "Москино" стала главной для тех, кто ходит не только на самые громкие релизы, а ищет чего-то нового: все главные спецпоказы ныне проходят в местах с романтичными названиями из прошлого вроде "Юность" или "Космос". Теперь это отремонтированные залы, в которых показывают кино на языке оригинала, классику, проходят фестивали, а в буфетах варят хороший кофе. О том, что происходит с новыми киноманскими местами силы, рассказывает гендиректор "Москино" Светлана Максимченко.

О сотрудничестве с "Искусством кино"

Фото: Москино

Мы начали два года назад с проекта "Молодая критика о французском кино" в кинотеатре "Факел", где молодые журналисты рассказывали о важных на их взгляд фильмах. Потом сделали программу "Рубежи" для "Ночи кино" с предпремьерными показами с разных фестивалей. Все они были на языке оригинала с субтитрами, регистрация закрывалась за считанные минуты: тогда это была, например, единственная возможность увидеть фильм "Профайл" Тимура Бекмамбетова. В "Ночь кино" мы также показали "Желтую подводную лодку" в Зарядье в честь 50-летия культового фильма. Кроме того, с "Искусством кино" мы устраивали ретроспективу Такеши Китано и открыли книжную лавку в обновленном кинотеатре "Звезда". Это единственный подобный магазин в Москве: только кино, ничего лишнего. Там продаются не только книги, но и журналы, причем и британские, и французские. Несмотря на хорошие продажи, рассматривать независимый книжный о кино как бизнес нельзя: главное, чтобы он окупал себя и вышел в ноль. Параллельно в "Звезде" мы открыли книжный клуб, там презентуются и новые номера "Искусства кино", и новые книги, Антон Долин и кинокритики журнала читают лекции. По сути "Звезда" превратилась в своего рода базу для журнала "Искусство кино", и нам это сотрудничество пришлось по душе.

Первый зрительский фестиваль авторского кино "Искусство кино х Москино" – логичное продолжение нашего сотрудничества. Мы решили запустить его в январе, когда культурная повестка не такая богатая. Основные показы идут в свежеотремонтированном "Космосе". Всего в программе 21 фильм, в том числе лучшие премьеры 2018 года, которые не все успели посмотреть. Скажем, "Магазинные воришки", "Счастливый Лазарь" или "Война Анны", который еще даже не был в прокате.

О прокатных удостоверениях

Фото: Москино

"Искусство кино х Москино" – это международный фестиваль, мы не продаем билеты, мы проводим показы в образовательных целях. В законе есть оговорка, что учреждения культуры (а Москино им и является) могут показывать фильмы в просветительских целях без прокатных удостоверений. Помимо лучшего из 2018 года, есть важная программа предпремьер: среди них "Айка" Сергея Дворцевого (исполнительница заглавной роли Самал Еслямова получила премию за лучшую женскую роль в Каннах). В программе есть "Белый парень Рик" с Мэтью Макконахи, он выйдет в прокат уже после фестиваля, "Лабиринты прошлого" с Хавьером Бардемом и Пенелопой Крус. Для синефилов есть программа современного румынского кино так называемой новой румынской волны, параллельно выходит книга, чтобы в теме смог разобраться и массовый зритель. Фильм закрытия пока держим в секрете – это тоже будет большой подарок для зрителя.

Главные премьеры фестиваля:

"Айка" – большая премьера каннского фильма-лауреата о киргизке-эмигрантке, которая бросает ввиду бедности ребенка в роддоме и пытается как-то выжить в суровой зимней Москве. Первый показ – в России. 24 января, в 20:00, регистрация;

– большая премьера каннского фильма-лауреата о киргизке-эмигрантке, которая бросает ввиду бедности ребенка в роддоме и пытается как-то выжить в суровой зимней Москве. Первый показ – в России. "Белый парень Рик" – оскаровское криминальное кино с Мэттью МакКонахи в главной роли. Фильм о торговце оружием, чьего сына ФБР вербует как доносчика. В прокате – с 31 января. 25 января, в 21:30, регистрация;

– оскаровское криминальное кино с Мэттью МакКонахи в главной роли. Фильм о торговце оружием, чьего сына ФБР вербует как доносчика. В прокате – с 31 января. "Лабиринты прошлого" – страстный фильм оскаровского лауреата Асгара Фархади о сложных любовных интригах в испанском городке. Солируют Хавьер Бардем и Пенелопа Крус. В прокате – с 7 февраля. 26 января, в 21:40, регистрация.

Об итогах 2018 года

Фото: Москино

Рынок кинопроката в России в 2018 году упал на 6,2 процента по посещаемости и доходам, сборы по Москве сократились на 11 процентов. В Москино же посещаемость выросла на 21 процент по сравнению с 2017 годом, а выручка превысила 31 процент. Впрочем, все наши доходы идут на модернизацию и развитие сети, а также на организацию специальных мероприятий и кинопрограмм, а их много. Есть, скажем, проект "Кино глазами инженера": мы делаем показы в необычных местах, таких как крыша дома Наркомфина или кинотеатра "Родина". Мой любимый показ – прошлогодний в бассейне "Чайка", там показывали "Три плюс два". Люди, которые плавали и выходили из воды, – казалось, что это актеры! Это была очень успешная и красивая история.

О планах на 2019 год

Фото: Москино

Когда мы начинали работать над нашей сетью, мы поняли, что старые советские кинотеатры надо основательно ремонтировать. Им всем в среднем 40, а то и 50 лет, и дело не только в оборудовании: в большинстве своем это однозальники, а день сегодняшний требует хотя бы два, а лучше три зала. Например, "Пионер" когда-то разделил свой большой зал на два маленьких и получилось более чем удачно. Мы уже заменили кресла и поменяли концепцию интерьера во многих кинотеатрах сети, но нужен и капитальный ремонт, рассчитываем справиться в ближайшие два года.

Мы собираемся продолжать проект "Синематека". В один прекрасный день мы решили, что вместо того, чтобы показывать на ретроспективах цифровые копии не всегда достойного качества, мы можем обратиться к собственному фильмофонду. В нем порядка 5000 названий, сейчас мы проводим ревизию, но в основном это старое советское кино. Технически проблем нет: почти в каждом кинотеатре есть пленочное оборудование, такого нет ни в одной коммерческой сети.