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18:17

"Ночь кино" откроет фильм "Мальчик русский"

город культура

18:17

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Фото: кадр из фильма “Мальчик русский”, режиссер Александр Золотухин

Акцию "Ночь кино" в столице 24 августа откроет дебютная картина 30-летнего Александра Золотухина "Мальчик русский", передает Агентство "Москва".

Мировая премьера ленты состоялась на 69-м Берлинском кинофестивале в программе "Форум". Фильм рассказывает историю русского мальчика, который идет на фронт Первой мировой войны с мечтой о славе, но в первом же бою теряет зрение. Его оставляют служить слухачом: через огромные металлические воронки он должен слушать приближение вражеских аэропланов и поднимать тревогу.

Ранее сообщалось, что центральным событием акции "Ночь кино" в Москве станет перформанс "Мушкетеры. 40 лет спустя" в парке Царицыно. Также в рамках акции запланированы экскурсии на киностудию "Мосфильм" и на "Союзмультфильм", кроме того, можно будет прийти в киноаппаратную в "Москино". Вместе с тем на "Ночи кино" состоится московская премьера фильма Андрея Смирнова "Француз".

Одним из участников "Ночи кино" в Москве станет и ГМИИ имени Пушкина. Там пройдет дискуссия о наследии эпохи модернизма в кино и связи фильмов с основными течениями в искусстве XX века. Ее проведут кураторы Московской школы кино Аддис Гаджиев и Всеволод Коршунов.

По всей России в "Ночи кино" будет участвовать рекордное число площадок – 3,5 тысячи. Запланированы 337 мероприятий, среди которых – кинопоказы и встречи с режиссерами.

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город культура

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