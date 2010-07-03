Кинопоказы пройдут на 133 столичных площадках в рамках акции "Ночь кино"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Лейла Карипова

Кинопоказы в столице пройдут на 133 площадках в рамках акции "Ночь кино", которая состоится 24 августа. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента культуры столицы.

"Ночь кино" начнется с показа фильма "Мальчик русский" Александра Золотухина в "КАРО 11 Октябрь". Начало в 16:00.

В кинотеатре "Космос" покажут фильм о французском студенте Пьере Дюран. По сюжету, он приезжает в столицу в 1957 году на стажировку в МГУ. В столице он знакомится с балериной Большого театра Кирой Галкиной и фотографом Валерой Успенским. Молодой человек погружается в московскую культурную жизнь, не только официальную, но и подпольную.

В этот день в городе также пройдут мастер-классы и концерты, посвященные Дню российского флага.

Ранее стало известно, что в "Ночь кино" в семи московских парках пройдут бесплатные кинопоказы под открытым небом. Посмотреть фильмы можно будет в музее-заповеднике "Царицыно", парке усадьбы Воронцово, Таганском, Бабушкинском и Измайловском парках, а также в парках "Фили" и "Северное Тушино".

Главным событием "Ночи кино" в этом году станет вечер, посвященный советскому многосерийному фильму "Д’Артаньян и три мушкетера", в музее-заповеднике "Царицыно". Знаменитой картине исполняется 40 лет, и по этому случаю для москвичей подготовили премьеру кинотеатрального перформанса "Мушкетеры. Монтаж". Он объединит эпоху Людовика ХIII, 1970-е годы и современность. Кроме того, на Большой поляне перед дворцом ансамбль Gramophonics исполнит песни из телефильма, а затем всех гостей ждет совместный просмотр первой серии "Д’Артаньяна и трех мушкетеров".

