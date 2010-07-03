Кинопоказы пройдут на 133 столичных площадках в рамках акции "Ночь кино"

Поделиться в социальных сетях:
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Лейла Карипова
Кинопоказы в столице пройдут на 133 площадках в рамках акции "Ночь кино", которая состоится 24 августа. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента культуры столицы.
"Ночь кино" начнется с показа фильма "Мальчик русский" Александра Золотухина в "КАРО 11 Октябрь". Начало в 16:00.
В кинотеатре "Космос" покажут фильм о французском студенте Пьере Дюран. По сюжету, он приезжает в столицу в 1957 году на стажировку в МГУ. В столице он знакомится с балериной Большого театра Кирой Галкиной и фотографом Валерой Успенским. Молодой человек погружается в московскую культурную жизнь, не только официальную, но и подпольную.
В этот день в городе также пройдут мастер-классы и концерты, посвященные Дню российского флага.
Ранее стало известно, что в "Ночь кино" в семи московских парках пройдут бесплатные кинопоказы под открытым небом. Посмотреть фильмы можно будет в музее-заповеднике "Царицыно", парке усадьбы Воронцово, Таганском, Бабушкинском и Измайловском парках, а также в парках "Фили" и "Северное Тушино".
Главным событием "Ночи кино" в этом году станет вечер, посвященный советскому многосерийному фильму "Д’Артаньян и три мушкетера", в музее-заповеднике "Царицыно". Знаменитой картине исполняется 40 лет, и по этому случаю для москвичей подготовили премьеру кинотеатрального перформанса "Мушкетеры. Монтаж". Он объединит эпоху Людовика ХIII, 1970-е годы и современность. Кроме того, на Большой поляне перед дворцом ансамбль Gramophonics исполнит песни из телефильма, а затем всех гостей ждет совместный просмотр первой серии "Д’Артаньяна и трех мушкетеров".
На акции "Ночь кино" ждут сотни тысяч зрителей
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: