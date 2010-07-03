Назван самый популярный советский фильм на YouTube

Фото: кадр из фильма " Любовь и голуби", реж. Владимир Меньшов
Киноконцерн "Мосфильм" рассказал у себя на официальном сайте, какие из фильмов, выложенных на его YouTube-канале, являются самыми популярными.
Первую строчку рейтинга заняла картина Владимира Меньшова "Любовь и голуби" – у нее более 20 миллионов просмотров. Также в топ попали "Иван Васильевич меняет профессию" Леонида Гайдая (18,9 миллионов просмотров), его же "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" (18 миллионов просмотров) и "Девчата" Юрия Чулюкина (16 миллионов просмотров).
Ранее стало известно, что новый клип британского музыканта Эда Ширана на песню "Nothing On You" набрал на YouTube больше миллиона просмотров всего за несколько часов. В ролике Ширан, хип-хоп исполнитель Дэйв и аргентинский рэпер Пауло Лондра едут на велосипедах по Лондону. Это третий клип на треки с недавнего альбома британца "No.6 Collaborations Project", который вышел в июле.
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