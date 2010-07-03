Москвичи раскупили костюмы "Джокера" к Хеллоуину

Фото: кадр из фильма “Джокер”, режиссер Тодд Филлипс
Костюмы безумного злодея Джокера из одноименного фильма стали одними из самых популярных в нынешний Хеллоуин. Образ настолько приглянулся покупателям, что сейчас в карнавальных магазинах почти не осталось свободных экземпляров.
"Джокера разобрали тут же, как только привезли, на прошлой неделе. Спрос на него в этом году был высочайший. В нашей среде карнавальных костюмов спрос во многом формирует Голливуд", – заявил совладелец магазина карнавальных костюмов Happia Сергей Мартын.
Образ Джокера традиционно состоит из нескольких элементов. Это плащ, жилетка, рубашка, галстук и парик. Еще необходимо создать узнаваемый грим, на который тоже высокий спрос.
"Пиджак, брюки, рубашка, галстук, маска – от 4 000 до 5 000 рублей, они еще остались на складе, но их заказывают часто в последние два дня. Мы думаем, это все из-за фильма. Потому что в этом году раскупили почти все, на складе осталось несколько штук", – заявили представители магазина "Мой карнавал".
Для тех москвичей, кто не успел приобрести костюм, остается возможность приобрести знаковую одежду на интернет-площадках. По информации Москвы 24, самый дорогой комплект продается на "Авито" за 12 тысяч рублей.
Ажиотаж вокруг фильма "Джокер", главную роль в котором исполнил голливудский актер Хоакин Феникс, привел к неожиданным результатам. Лестница, на которой танцует главный герой в одном из эпизодов картины, стала достопримечательностью района Бронкс в Нью-Йорке.
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