Москвичи раскупили костюмы "Джокера" к Хеллоуину

Фото: кадр из фильма “Джокер”, режиссер Тодд Филлипс

Костюмы безумного злодея Джокера из одноименного фильма стали одними из самых популярных в нынешний Хеллоуин. Образ настолько приглянулся покупателям, что сейчас в карнавальных магазинах почти не осталось свободных экземпляров.

"Джокера разобрали тут же, как только привезли, на прошлой неделе. Спрос на него в этом году был высочайший. В нашей среде карнавальных костюмов спрос во многом формирует Голливуд", – заявил совладелец магазина карнавальных костюмов Happia Сергей Мартын.

Образ Джокера традиционно состоит из нескольких элементов. Это плащ, жилетка, рубашка, галстук и парик. Еще необходимо создать узнаваемый грим, на который тоже высокий спрос.

"Пиджак, брюки, рубашка, галстук, маска – от 4 000 до 5 000 рублей, они еще остались на складе, но их заказывают часто в последние два дня. Мы думаем, это все из-за фильма. Потому что в этом году раскупили почти все, на складе осталось несколько штук", – заявили представители магазина "Мой карнавал".

Для тех москвичей, кто не успел приобрести костюм, остается возможность приобрести знаковую одежду на интернет-площадках. По информации Москвы 24, самый дорогой комплект продается на "Авито" за 12 тысяч рублей.

Ажиотаж вокруг фильма "Джокер", главную роль в котором исполнил голливудский актер Хоакин Феникс, привел к неожиданным результатам. Лестница, на которой танцует главный герой в одном из эпизодов картины, стала достопримечательностью района Бронкс в Нью-Йорке.