Поиграем в декаданс: Джокер вселился в москвичей накануне Хеллоуина

Продавцы карнавальных костюмов потирают руки: начался пик продаж костюмов на Хеллоуин. Вечеринки в честь ночи перед Днем всех святых начались в минувшие выходные, часть пройдет 31 октября и плавно перетечет в первые ноябрьские. Самый популярный образ на Хеллоуин-2019 – безумный злодей Джокер. Фильм с Хоакином Фениксом собрал не только огромную кассу, но и свел с ума тех, кто собрался встретить ночь тьмы во всеоружии. Костюмов Джокера уже почти не осталось в карнавальных магазинах Москвы.
Ведьма, скелет, шут
Костюм Джокера можно найти на сайтах карнавальных магазинов круглый год. Это традиционный и довольно популярный персонаж для Хеллоуина. Но если в прошлые годы он скромно теснился во вторых рядах нечисти, уступая по продажам ведьмочкам и скелетам, то теперь, как и в одноименном фильме, стал буквально народным героем: москвичи начали обрывать телефоны интернет-магазинов в поиске костюма еще в середине октября. Примерить облик Джокера нашлось столько желающих, что всем просто не хватило костюмов.
Средняя по Москве цена на образ Джокера: костюм из плаща, жилетки, рубашки, галстука и парика – 4 500 рублей, детский вариант – 2 500 рублей. Москвичи, не задумываясь, отдают эти деньги, чтобы поддержать тренд. "Это не совсем одноразовый костюм, все же Джокер – это такой классический злодей, образ которого всегда актуален. Но, если честно, мы не ожидали такого ажиотажа и не отшили больше. Сейчас люди звонят, приходят, но, кроме аксессуаров, мы, к сожалению, уже ничего не можем предложить", – сетует Сергей.
Парик или набор для грима – недорогой способ войти в образ. Для тех, кто не позаботился о костюме Джокера заранее, он сейчас почти единственный. Набор для грима состоит из белой, красной, черной и зеленой краски и стоит от 250 рублей. Зеленый парик – от 700 до 1 200 рублей. Аксессуары, говорят менеджеры, разлетаются очень быстро.
Темный бизнес
Те, кто отгулял Хеллоуин в минувшие выходные, ищут способ отбить вложенные на костюм деньги. На волне бешеного спроса и отсутствия костюмов Джокера в интернет-магазинах активизировались желающие продать костюмы с рук. Самый дорогой костюм из доступных на 29 октября на "Авито" стоит 12 000 рублей, большинство надеется выручить за актуальный образ 5 000–7 000 рублей. Впрочем, если хорошо поискать, можно найти и совсем новый костюм Джокера за меньшие деньги. "Пиджак, брюки, рубашка, галстук, маска – от 4 000 до 5 000 рублей, они еще остались на складе, но их заказывают часто в последние два дня. Мы думаем, это все из-за фильма. Потому что в этом году раскупили почти все, на складе осталось несколько штук. Джокер стал популярнее традиционно востребованных скелетов и ведьм", – пояснили нам в магазине "Мой карнавал".
Сотрудники магазинов о прибыли предпочитают умалчивать, но говорят, что ожидания оправдались. Но есть и те, у кого Хеллоуин-2019 совсем не задался. Менеджер интернет-магазина "Арлекино" Георгий признался: "Надеялись на Джокере снять куш, заказали большую партию, но поставщик подвел – костюмы не пришли вовремя, сколько их ждать – непонятно. До праздника остался день, но надежды нет никакой. Мы много потеряли, сейчас затрудняюсь назвать точную сумму, но можно сказать, что в этом году у нас нет Хеллоуина. Костюмы прибудут, но тогда, когда они никому не будут нужны. Это бизнес, здесь, к сожалению, бывает все".
В его магазине самый дорогой костюм Джокера стоил почти 23 000 рублей. "Это люксовый вариант, – пояснил Георгий. – Мы всегда заказываем один-два экземпляра, их покупают профессионалы – те, кто работает в сфере праздников, представлений, потому что, конечно, это вариант для работы, а не просто для вечеринки". Цены на обличье безумца в прошлом варьировались от 1 500 до 6 000 рублей, с аксессуарами чек покупателя доходил в среднем до 10 000. Спрос на Джокера в прошлом году был "стабильно небольшой". Георгий поясняет, что это был не самый популярный, хоть и постоянный персонаж. "Джокера любят, на него всегда находился клиент, он не залеживался на полках, но его и не привозили много. Фильм очень подогрел интерес, но мы остались за бортом".
Интернет-магазин Ozon также отметил взлетевшую популярность образа Джокера перед Хеллоуином: "Для взрослых Хеллоуин – это повод примерить образ любимого героя, – цитирует РИА Новости компанию. – В этом году бесспорным лидером стал "Джокер": клиенты все чаще покупают маски, балаклавы, театральный грим и зеленый красящий спрей для волос".
Поиграем в декаданс
Видео: YouTube/Super
Примерить образ Джокера решила и теледива Ольга Бузова. В преддверии Хеллоуина звезда переоделась в злодея для ролика, который уже доступен в интернете. Удастся ли поклонникам поймать певицу в таком образе на вечеринке в честь Хеллоуина, пока остается загадкой.
Мастера по гриму сделают из вас злодея за 1 500–4 500 рублей. Дорого? Можно относительно бесплатно: в соцсетях висят сотни обучающих видео, где шаг за шагом объясняют, как правильно нанести устрашающий макияж. "Грим Джокера сделать не так трудно, но придется повозиться с тоном, – объясняет стилист Антон Смирнов. – Он яркий, геометричный, с яркими акцентами, подойдет для любого типа лица. При этом эффектно смотрится на фотографиях, а еще здорово, когда много людей находятся рядом в таком гриме".
Видео: Youtube/Anastasiya Shpagina