Поиграем в декаданс: Джокер вселился в москвичей накануне Хеллоуина

Продавцы карнавальных костюмов потирают руки: начался пик продаж костюмов на Хеллоуин. Вечеринки в честь ночи перед Днем всех святых начались в минувшие выходные, часть пройдет 31 октября и плавно перетечет в первые ноябрьские. Самый популярный образ на Хеллоуин-2019 – безумный злодей Джокер. Фильм с Хоакином Фениксом собрал не только огромную кассу, но и свел с ума тех, кто собрался встретить ночь тьмы во всеоружии. Костюмов Джокера уже почти не осталось в карнавальных магазинах Москвы.

Ведьма, скелет, шут

Фото: Warner Bros. Pictures

Костюм Джокера можно найти на сайтах карнавальных магазинов круглый год. Это традиционный и довольно популярный персонаж для Хеллоуина. Но если в прошлые годы он скромно теснился во вторых рядах нечисти, уступая по продажам ведьмочкам и скелетам, то теперь, как и в одноименном фильме, стал буквально народным героем: москвичи начали обрывать телефоны интернет-магазинов в поиске костюма еще в середине октября. Примерить облик Джокера нашлось столько желающих, что всем просто не хватило костюмов.



Сергей Мартын совладелец магазина карнавальных костюмов Happia Джокера разобрали тут же, как только привезли, на прошлой неделе. Спрос на него в этом году был высочайший. В нашей среде карнавальных костюмов спрос во многом формирует Голливуд. Покупателей захлестнула эта волна, и они побежали покупать. Мы продали в рекордный срок всю партию, 20 штук.

Средняя по Москве цена на образ Джокера: костюм из плаща, жилетки, рубашки, галстука и парика – 4 500 рублей, детский вариант – 2 500 рублей. Москвичи, не задумываясь, отдают эти деньги, чтобы поддержать тренд. "Это не совсем одноразовый костюм, все же Джокер – это такой классический злодей, образ которого всегда актуален. Но, если честно, мы не ожидали такого ажиотажа и не отшили больше. Сейчас люди звонят, приходят, но, кроме аксессуаров, мы, к сожалению, уже ничего не можем предложить", – сетует Сергей.

Парик или набор для грима – недорогой способ войти в образ. Для тех, кто не позаботился о костюме Джокера заранее, он сейчас почти единственный. Набор для грима состоит из белой, красной, черной и зеленой краски и стоит от 250 рублей. Зеленый парик – от 700 до 1 200 рублей. Аксессуары, говорят менеджеры, разлетаются очень быстро.

Темный бизнес





Те, кто отгулял Хеллоуин в минувшие выходные, ищут способ отбить вложенные на костюм деньги. На волне бешеного спроса и отсутствия костюмов Джокера в интернет-магазинах активизировались желающие продать костюмы с рук. Самый дорогой костюм из доступных на 29 октября на "Авито" стоит 12 000 рублей, большинство надеется выручить за актуальный образ 5 000–7 000 рублей. Впрочем, если хорошо поискать, можно найти и совсем новый костюм Джокера за меньшие деньги. "Пиджак, брюки, рубашка, галстук, маска – от 4 000 до 5 000 рублей, они еще остались на складе, но их заказывают часто в последние два дня. Мы думаем, это все из-за фильма. Потому что в этом году раскупили почти все, на складе осталось несколько штук. Джокер стал популярнее традиционно востребованных скелетов и ведьм", – пояснили нам в магазине "Мой карнавал".

Сотрудники магазинов о прибыли предпочитают умалчивать, но говорят, что ожидания оправдались. Но есть и те, у кого Хеллоуин-2019 совсем не задался. Менеджер интернет-магазина "Арлекино" Георгий признался: "Надеялись на Джокере снять куш, заказали большую партию, но поставщик подвел – костюмы не пришли вовремя, сколько их ждать – непонятно. До праздника остался день, но надежды нет никакой. Мы много потеряли, сейчас затрудняюсь назвать точную сумму, но можно сказать, что в этом году у нас нет Хеллоуина. Костюмы прибудут, но тогда, когда они никому не будут нужны. Это бизнес, здесь, к сожалению, бывает все".

В его магазине самый дорогой костюм Джокера стоил почти 23 000 рублей. "Это люксовый вариант, – пояснил Георгий. – Мы всегда заказываем один-два экземпляра, их покупают профессионалы – те, кто работает в сфере праздников, представлений, потому что, конечно, это вариант для работы, а не просто для вечеринки". Цены на обличье безумца в прошлом варьировались от 1 500 до 6 000 рублей, с аксессуарами чек покупателя доходил в среднем до 10 000. Спрос на Джокера в прошлом году был "стабильно небольшой". Георгий поясняет, что это был не самый популярный, хоть и постоянный персонаж. "Джокера любят, на него всегда находился клиент, он не залеживался на полках, но его и не привозили много. Фильм очень подогрел интерес, но мы остались за бортом".

Интернет-магазин Ozon также отметил взлетевшую популярность образа Джокера перед Хеллоуином: "Для взрослых Хеллоуин – это повод примерить образ любимого героя, – цитирует РИА Новости компанию. – В этом году бесспорным лидером стал "Джокер": клиенты все чаще покупают маски, балаклавы, театральный грим и зеленый красящий спрей для волос".

Поиграем в декаданс

Видео: YouTube/Super

Примерить образ Джокера решила и теледива Ольга Бузова. В преддверии Хеллоуина звезда переоделась в злодея для ролика, который уже доступен в интернете. Удастся ли поклонникам поймать певицу в таком образе на вечеринке в честь Хеллоуина, пока остается загадкой.

Мастера по гриму сделают из вас злодея за 1 500–4 500 рублей. Дорого? Можно относительно бесплатно: в соцсетях висят сотни обучающих видео, где шаг за шагом объясняют, как правильно нанести устрашающий макияж. "Грим Джокера сделать не так трудно, но придется повозиться с тоном, – объясняет стилист Антон Смирнов. – Он яркий, геометричный, с яркими акцентами, подойдет для любого типа лица. При этом эффектно смотрится на фотографиях, а еще здорово, когда много людей находятся рядом в таком гриме".

Видео: Youtube/Anastasiya Shpagina