Стал известен главный герой приквела "Голодных игр"

Фото: кадр из фильма “Голодные игры”, режиссер Гэри Росс

Главным героем нового романа писательницы Сюзанны Коллинз "Баллада о певчих птицах и змеях" станет Кориолан Сноу (президент Панема), сообщает "Газета.ru".

Как сообщается, сюжет книги расскажет о событиях, которые произошли за 64 года до событий "Голодных игр".

Предполагается, что писательница расскажет о том, как Сноу пришел к власти в Панеме. Книга, согласно планам, выйдет в мае 2020 года и позже будет экранизирована.

В феврале 2018 года актриса Дженнифер Лоуренс сообщила, что решила сделать перерыв в карьере. Звезда "Голодных игр" заявила, что потратит свободное время на активистскую деятельность. Лоуренс уже сотрудничает с некоммерческой организацией Represent.Us, которая борется со взяточничеством и поддерживает антикоррупционные законы. Дженнифер Лоуренс давно участвует в гражданском активизме.