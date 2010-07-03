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Культура

12:25

Кит Харингтон объяснил, почему Джон Сноу убил Дейенерис в "Игре престолов"

культура

Фото: Кадр из сериала Игра Престолов, реж. Дэвид Наттер

Британский актер Кит Харингтон объяснил, почему его персонаж Джон Сноу в финальной серии "Игры престолов" убил свою возлюбленную Дейенерис Таргариен. Об этом сообщает "Газета.ру".

Актер признался, что Сноу любил Дейенерис, поэтому до последнего момента не хотел убивать ее. Однако она не щадила мирный жителей и все больше походила на своих безумных предков.

"Дэни не принимала в расчет ничье мнение, а это значило, что она убьет моих сестер, значит, мне приходилось выбирать между ней и моей семьей", – сказал Харингтон.

Ранее HBO анонсировал новый приквел к сериалу "Игра престолов". Он будет посвящен дому Таргариенов. Серия эпизодов получит название "Дом дракона", в основу сюжета которых ляжет "Песнь льда и пламени" Джорджа Мартина. Отмечается, что история нового сериала будет разворачиваться за 300 лет до событий "Игры престолов".

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