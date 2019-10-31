Эмилия Кларк раскрыла тайну стаканчика Starbucks в "Игре престолов"

Фото: стоп-канд сериала "Игра престолов", 2019 год, 8 сезон, серия 4, реж. Д. Бениофф, Д. Б. Уайсс
Актриса Эмилия Кларк озвучила свою версию появления стаканчика Starbucks в четвертой серии восьмого сезона "Игры престолов", передает "Газета.ру".
На шоу у Джимми Фэллона Кларк сообщила, что стаканчик во время съемок на столе мог оставить актер Конлет Хилл (лорд Варис).
"На вечеринке перед церемонией вручения наград "Эмми" актер Конлет Хилл отвел меня в сторону и произнес: "Эмилия, мне нужно кое-что тебе рассказать, любимая. Это был мой кофе". Это был стаканчик Конлета. Он так сказал", – заявила Кларк.
Актриса отметила, что Хилл в момент разговора "возможно, был пьян".
Кадр, где стаканчик с логотипом оказался на столе перед Дейнерис, фанаты впервые опубликовали в Twitter. Пользователи иронично предположили, что Мать драконов утомилась во время битвы за Винтерфелл и решила восполнить силы кофе. В эфире Общественного радио Нью-Йорка исполнительный продюсер телесериала Берни Колфилд принесла извинения фанатам и отметила, что подобные ляпы при съемках являются большой редкостью.
СМИ рассекретили название приквела "Игры престолов"
Ранее HBO анонсировал новый приквел к сериалу "Игра престолов". Он будет посвящен дому Таргариенов. Серия эпизодов получит название "Дом дракона", в основу сюжета которых ляжет "Песнь льда и пламени" Джорджа Мартина. Отмечается, что история нового сериала будет разворачиваться за 300 лет до событий "Игры престолов".
В Санкт-Петербургском государственном университете заявили, что один из главных героев саги Джон Сноу во многом "списан" с Иванушки-дурачка. По мнению специалистов, даже имя героя имеет общую семантику с Иваном. В кельтско-германских языках такой персонаж часто зовется Джоном. Писатель Джордж Мартин, автор "Песни льда и пламени", вдохновлялся сказочными мотивами и фольклором разных культур.
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