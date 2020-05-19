Apple отказалась предоставлять данные со своих устройств властям США

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Компания Apple отказалась предоставлять данные со своих устройств американским властям. При этом она готова сотрудничать с правительством при конкретных расследованиях, сообщает газета "Известия".

Данное заявление Apple сделала в связи с заявлением американского генерального прокурора Уильяма Барра. Он обвинил компанию в сотрудничестве с Россией и Китаем в организации слежки за гражданами указанных стран. Политика Apple по защите персональных данных, по мнению Барра, является угрозой безопасности США.

Также американский генпрокурор считает неприемлемым отказ корпорации сотрудничать в рамках поимки военнослужащего Саудовской Аравии Мухаммеда аш-Шамрани, который организовал стрельбу в Пенсаколе.

В Apple же отметили, что по этому делу компания предоставили все данные, которые имелись в ее распоряжении и могли поспособствовать расследованию инцидента. Кроме того, корпорация начала совместную работу с Федеральным бюро расследований.

В компании подчеркнули, что она также помогает американским властям расследовать несколько десятков тысяч других дел. В то же время в Apple считают неприемлемым выбор "между ухудшением цифрования данных и качественным расследованием преступлений".

В корпорации отметили важность применения качественного шифрования на всех устройствах, поскольку пользователи полагаются на защиту данных от Apple.

Между тем, вопросы безопасности пользователей гаджетов корпорации до сих пор остаются открытыми. Агентство ZecOps ранее заявило, что около 900 миллионов iPhone находятся под угрозой взлома. Похитить данные можно через почтовый клиент iOS, в котором, по словам представителей агентства, существует лазейка для злоумышленников.