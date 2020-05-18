Генпрокурор США заявил о связях Apple с Россией и Китаем

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Генеральный прокурор США Уильям Барр заявил, что компания Apple сотрудничает с Россией и Китаем, передает RT.

"Было много сообщений, что Apple работает с Коммунистической партией Китая и российским режимом, чтобы переместить центры (обработки. – Прим.ред.) данных, чтобы правительства могли организовать масштабную слежку", – сказал Барр.

Он отметил, что американская компания отключила некоторые свои опции, которые активно использовали "защитники демократии".

Барр заявил, что при таком раскладе Apple теперь не может отказать в сотрудничестве тем странами, где "есть верховенство права, которые уважают приватность и гражданские свободы".

Ранее российский предприниматель Павел Дуров назвал сервис Apple iCloud инструментом для слежки за пользователями. Он просил обратить внимание на приложения, которые используют этот сервис.

В январе Apple подтвердила факт принудительного сканирования фотографий, хранящихся в iCloud. Специальный алгоритм проверяет, нет ли на изображениях жестокого обращения с детьми, в том числе и сексуального насилия.

