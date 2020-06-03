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Общество

03 июня, 20:21

Google грозит штраф 5 млрд долларов за незаконный сбор данных

общество суды

Фото: depositphotos/digidream

На Google подали коллективный иск, обвинив в несанкционированном сборе данных пользователей в США. Компании грозит штраф 5 миллиардов долларов, сообщает Reuters.

В документе утверждается, что корпорация собирает информацию о пользователях посредством сервиса Google Analytics, менеджера рекламы Google Ad Manager и других приложений, в том числе установленных на смартфонах.

Подчеркивается, что информация собирается даже в случае активации режима анонимного просмотра в браузере.

За иском, предположительно, стоят миллионы людей, которые с 1 июня 2016 года использовали анонимный режим при просмотре сайтов. В Google намерены защищать свою позицию.

"Мы четко указываем, каждый раз, когда вы открываете новое окно в режиме инкогнито, что веб-сайты могут осуществлять сбор информации о вашей активности", – заявил пресс-секретарь компании Хосе Кастанеда.

Ранее видеохостинг YouTube приступил к исправлению системных ошибок, которые провоцировали удаление фраз на китайском языке, в которых содержалась критика Коммунистической партии КНР.

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