YouTube приступил к исправлению ошибок, провоцирующих удаление комментариев

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Видеохостинг YouTube приступил к исправлению системных ошибок, которые провоцировали удаление фраз на китайском языке, в которых содержалась критика Коммунистической партии КНР. Об этом сообщает РИА Новости.

На данный момент часть погрешностей уже устранена, как заявил один из представителей платформы. При этом видеохостинг продолжает расследование, чтобы исключить другие проблемы с модерацией.

Ранее пользователи отметили, что если на YouTube оставлять комментарии на китайском языке с фразами "коммунистический бандит" или "партия 50 центов", то примерно через 15 секунд они удаляются.

Проблема была выявлена в 2019 году. При этом те же фразы на других языках не исчезают. В компании заявили, что подобные инциденты не вызваны изменениями в политике платформы.

Компания Google в мае поделилась списком запретных тем о коронавирусной инфекции на YouTube. Перечень подготовлен для недопустимого контента, публикация которого приведет к удалению видео.

