Назван список запрещенных тем для видео о коронавирусе на YouTube

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Компания Google поделилась списком запретных тем о коронавирусной инфекции на YouTube. Перечень подготовлен для недопустимого контента, публикация которого приведет к удалению видео, говорится в регламенте корпорации.

Отмечается, что после трех предупреждений канал, размещающий ролики с нарушениями, заблокируют. "Нельзя добавлять материалы, в которых сообщаются ложные сведения о коронавирусе, противоречащие официальным источникам – ВОЗ и местным органам здравоохранения", – следует из правил Google.

Всего в списке ограничений значится шесть пунктов. Так, запрещено делиться видео, где говорится, что COVID-19 не существует или смертельных случаев не было. Следующим ограничением подверглись призывы об отказе от обращения за медпомощью и лечении заболевания народной медициной.

Призывы отказаться от медицинской помощи и лечить коронавирус с помощью молитв и обрядов также запрещено упоминать в видео.

Кроме того, заявления о том, что вакцина или лекарство от коронавируса уже есть, нарушают регламент.

Следующим запретом стали сообщения о том, что какое-либо из лекарств может предотвратить заболевание.

В последнем пункте из списка утверждается, что любые другие призывы не обращаться за медицинской помощью или не консультироваться с профессиональными медицинскими работниками нарушат правила площадки.

Ранее СК РФ завел дело из-за фейка о продаже якобы бесплатных защитных масок в Москве. В частности, автор убеждал, что маски являлись гуманитарной помощью, то есть должны раздаваться бесплатно.

Согласно последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,8 миллиона случаев заражения, свыше 318 тысяч человек скончалось.