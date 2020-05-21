Более 7,8 млн тестов на COVID-19 провели в России

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Более 7,8 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции провели в России, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

За последние сутки проектировали 262 тысячи человек. Под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 остаются 277 тысяч человек.

В России выявлено 308 705 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2 972 летальных исхода, выздоровели 85 392 человека.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что россиянам следует соблюдать защитные меры от коронавируса и летом. В то же время она уточняла, что эпидемиологическая ситуация не стабилизировалась только в семи регионах.