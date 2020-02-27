ФНС заблокировала счет российского подразделения Google

15:05
Фото: depositphotos/prykhodov
Федеральная налоговая служба (ФНС) России заблокировала счет ООО "Гугл", которое принадлежит американской компании Google LLC. Об этом сообщает Агентство "Москва".
По состоянию на 27 февраля он заблокирован в АО КБ "Ситибанк". В пресс-службе российского офиса компании Google отказались.
Согласно данным ФНС, приостановление операций по счету означает прекращение банком всех расходных операций в пределах суммы, указанной в решении об их приостановлении. В соответствии с Налоговым кодексом РФ, банки не вправе открывать этой организации счета и предоставлять право использовать новые корпоративные электронные средства платежа для переводов.
По сведениям базы судебных приставов, в отношении Google открыто два исполнительных производства: на погашение госпошлины и "иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц".
Ранее суд оштрафовал Facebook на четыре миллиона рублей за отказ локализовать базы данных россиян на серверах в РФ. Компанию признали виновной по статье "Нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных".
По этому же делу оштрафован Twitter. Выплатить штраф нужно в течение 60 дней с момента вступления его в силу. При этом компании могут попросить отсрочку или оплатить его по частям.
Федеральная антимонопольная служба подготовила поправки к закону о предустановке российского ПО в гаджеты. Согласно им, Apple, Google и Microsoft обяжут предоставить пользователям возможность полностью удалять приложения, которые включены в ПО того или иного устройства "из коробки".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: