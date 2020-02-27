ФНС заблокировала счет российского подразделения Google

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Федеральная налоговая служба (ФНС) России заблокировала счет ООО "Гугл", которое принадлежит американской компании Google LLC. Об этом сообщает Агентство "Москва".

По состоянию на 27 февраля он заблокирован в АО КБ "Ситибанк". В пресс-службе российского офиса компании Google отказались.

Согласно данным ФНС, приостановление операций по счету означает прекращение банком всех расходных операций в пределах суммы, указанной в решении об их приостановлении. В соответствии с Налоговым кодексом РФ, банки не вправе открывать этой организации счета и предоставлять право использовать новые корпоративные электронные средства платежа для переводов.

По сведениям базы судебных приставов, в отношении Google открыто два исполнительных производства: на погашение госпошлины и "иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц".

Ранее суд оштрафовал Facebook на четыре миллиона рублей за отказ локализовать базы данных россиян на серверах в РФ. Компанию признали виновной по статье "Нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных".

По этому же делу оштрафован Twitter. Выплатить штраф нужно в течение 60 дней с момента вступления его в силу. При этом компании могут попросить отсрочку или оплатить его по частям.

Федеральная антимонопольная служба подготовила поправки к закону о предустановке российского ПО в гаджеты. Согласно им, Apple, Google и Microsoft обяжут предоставить пользователям возможность полностью удалять приложения, которые включены в ПО того или иного устройства "из коробки".