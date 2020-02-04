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Технологии

14:51

Google впервые обнародовал данные о доходах YouTube

технологии финансы

Фото: depositphotos/agencyby

Холдинг Alphabet раскрыл сведения о доходах видеохостинга YouTube, передает "Газета.ру".

Известно, что за прошлый год YouTube заработал на рекламе более 51 миллиарда долларов. Сервис принес компании порядка 10% всей выручки. Общий доход Alphabet в 2019 году составил 162 миллиарда долларов.

Холдинг Alphabet считается материнской компанией Google. Видеохостинг YouTube принадлежит технологическому гиганту Google c 2006 года. С тех пор компания ни разу не публиковала данные о доходах.

В ноябре прошлого года компания Google запустила облачный игровой сервис Stadia. Платформа позволяет запускать игры через браузер на настольных компьютерах, ноутбуках, смартфонах, планшетах и телевизорах.

Ранее аналитики поисковой системы выяснили, какие запросы были самыми популярными в российском сегменте интернета в прошлом году. Чаще всего россияне интересовались песенным конкурсом "Евровидение" и 30-летним юбилеем со дня падения Берлинской стены.

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