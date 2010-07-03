Названы самые популярные запросы россиян в Google за 2019 год

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Аналитики поисковой системы Google выяснили, какие запросы были самыми популярными в российском сегменте интернета. Чаще всего россияне интересовались песенным конкурсом "Евровидение" и 30-летним юбилеем со дня падения Берлинской стены, сообщает ТАСС.
"Традиционно "Событиями года" становятся крупные премии, которые повторяются из года в год, и сегодня вы видите, что на первом месте "Евровидение", на девятом месте "Оскар", футбольные матчи и чемпионат мира по хоккею", – рассказала глава отдела коммуникаций Google Россия Екатерина Кондратьева.
В топ-10 эксперты также включили 30-летие падения Берлинской стены, пожар в соборе Парижской Богоматери и аналогичное происшествие в Магнитогорске – второе, пятое и шестое места рейтинга соответственно.
Отдельно аналитики рассматривали поисковые запросы в категории "Люди года". В список преимущественно вошли россияне, за исключением президента Украины Владимира Зеленского. Чаще всего пользователи искали информацию о певице Юлии Началове, которая скончалась в марте 2019 года. Кроме того, высокий интерес зафиксирован в отношении рэпера Децла, журналиста Сергея Доренко, fashion-директора ЦУМа Аллы Вербер.
Рейтинг поисковых запросов в отношении фильмов возглавил фильм Тодда Филлипса по мотивам комиксов DC Comics "Джокер", даже несмотря на то, что премьера состоялась лишь в октябре 2019 года. Наиболее популярным сериалом безальтернативно стало шоу "Игра престолов", в нынешнем году представившее противоречивый финальный сезон.
Особый интерес россияне проявили по отношению к ярким событиям светской жизни. В "битве" звездных пар победили Ксения Собчак и Константин Богомолов. В тройку лидеров включили свадьбы Потапа и Насти Каменских и телеведущей Насти Ивлеевой и певца Элджея.
Ранее музыкальный стриминг-сервис "Яндекс.Музыка" выяснил, какие исполнители были популярны в России в 2019 году. Топ лучших артистов возглавил певец Тима Белорусских, представивший хиты "Незабудка", "Витаминка" и "Мокрые кроссы".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: