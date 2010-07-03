Названы самые популярные запросы россиян в Google за 2019 год

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Аналитики поисковой системы Google выяснили, какие запросы были самыми популярными в российском сегменте интернета. Чаще всего россияне интересовались песенным конкурсом "Евровидение" и 30-летним юбилеем со дня падения Берлинской стены, сообщает ТАСС.

"Традиционно "Событиями года" становятся крупные премии, которые повторяются из года в год, и сегодня вы видите, что на первом месте "Евровидение", на девятом месте "Оскар", футбольные матчи и чемпионат мира по хоккею", – рассказала глава отдела коммуникаций Google Россия Екатерина Кондратьева.

В топ-10 эксперты также включили 30-летие падения Берлинской стены, пожар в соборе Парижской Богоматери и аналогичное происшествие в Магнитогорске – второе, пятое и шестое места рейтинга соответственно.

Отдельно аналитики рассматривали поисковые запросы в категории "Люди года". В список преимущественно вошли россияне, за исключением президента Украины Владимира Зеленского. Чаще всего пользователи искали информацию о певице Юлии Началове, которая скончалась в марте 2019 года. Кроме того, высокий интерес зафиксирован в отношении рэпера Децла, журналиста Сергея Доренко, fashion-директора ЦУМа Аллы Вербер.

Рейтинг поисковых запросов в отношении фильмов возглавил фильм Тодда Филлипса по мотивам комиксов DC Comics "Джокер", даже несмотря на то, что премьера состоялась лишь в октябре 2019 года. Наиболее популярным сериалом безальтернативно стало шоу "Игра престолов", в нынешнем году представившее противоречивый финальный сезон.

Особый интерес россияне проявили по отношению к ярким событиям светской жизни. В "битве" звездных пар победили Ксения Собчак и Константин Богомолов. В тройку лидеров включили свадьбы Потапа и Насти Каменских и телеведущей Насти Ивлеевой и певца Элджея.

Ранее музыкальный стриминг-сервис "Яндекс.Музыка" выяснил, какие исполнители были популярны в России в 2019 году. Топ лучших артистов возглавил певец Тима Белорусских, представивший хиты "Незабудка", "Витаминка" и "Мокрые кроссы".

