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Общество

15:10

"Игра престолов", "Мстители" и Нотр-Дам. Что обсуждали пользователи Twitter в 2019 году

общество

Фото: кадр из фильма "Мстители: Финал", 2019 год, реж. Энтони Руссо, Джо Руссо

Социальная сеть Twitter раскрыла, какие темы стали самыми обсуждаемыми на платформе в 2019 году. Об этом сообщает "Газета.ру".

Лидирующую позицию заняла новость о пожаре в соборе Парижской Богоматери, который произошел 15 апреля текущего года. Также в числе наиболее обсуждаемых оказался хештег "начало эпохи Рейва", которая 1 мая сменила эпоху Хэйсэй в связи со сменой императора в Японии.

Замкнули тройку лидеров протесты в Венесуэле. Ситуация в стране сильно заинтересовала пользователей социальной сети.

Помимо этого, в Twitter большую популярность получили темы Brexit и протестов в Гонконге. Кроме того, на платформе проявляли интерес к личности американского президента Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина.

Также популярность не обошла стороной сериалы, такие как "Игра престолов" и "Симпсоны".

Ранее стало известно, какое слово стало самым популярным в 2019 году. Выбор был сделан словарем Уэбстера.

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