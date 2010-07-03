"Игра престолов", "Мстители" и Нотр-Дам. Что обсуждали пользователи Twitter в 2019 году

Фото: кадр из фильма "Мстители: Финал", 2019 год, реж. Энтони Руссо, Джо Руссо

Социальная сеть Twitter раскрыла, какие темы стали самыми обсуждаемыми на платформе в 2019 году. Об этом сообщает "Газета.ру".

Лидирующую позицию заняла новость о пожаре в соборе Парижской Богоматери, который произошел 15 апреля текущего года. Также в числе наиболее обсуждаемых оказался хештег "начало эпохи Рейва", которая 1 мая сменила эпоху Хэйсэй в связи со сменой императора в Японии.

Замкнули тройку лидеров протесты в Венесуэле. Ситуация в стране сильно заинтересовала пользователей социальной сети.

Помимо этого, в Twitter большую популярность получили темы Brexit и протестов в Гонконге. Кроме того, на платформе проявляли интерес к личности американского президента Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина.

Также популярность не обошла стороной сериалы, такие как "Игра престолов" и "Симпсоны".

Ранее стало известно, какое слово стало самым популярным в 2019 году. Выбор был сделан словарем Уэбстера.