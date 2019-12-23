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Общество

23 декабря, 19:06

На абордаж: могут ли заблокировать "Яндекс.Видео" и YouTube в России

общество безопасность

Популярные сервисы YouTube и "Яндекс.Видео" могут заблокировать в России из-за пиратского контента, размещенного на этих площадках. В частности, камнем преткновения стала нелегальная публикация аудиоверсии книги "Задача трех тел" писателя Лю Цысиня. Выясняем, чем может закончиться спор правообладателя с ресурсами.

Борьба с пиратами

Фото: depositphotos/alexey_boldin

Книжное издательство "Эксмо" подало в суд на популярные видеохостинги из-за нелегальной публикации аудиоверсии книги "Задача трех тел" писателя Лю Цысиня. Сперва жалоба была отклонена судом за недостаточностью доказательств, но апелляционная же инстанция Мосгорсуда удовлетворила заявление издательства.

Теперь ресурсы обязаны удалить копии книги, или они попадут под блокировку в России. Отметим, что на данный момент на площадках еще можно найти соответствующий нелегальный контент. "Эксмо" в свою очередь намерено идти до конца и добиваться добровольного удаления сервисами аудиокниг. Об этом рассказал гендиректор Ассоциации по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ), которая представляет интересы издательства, Максим Рябыко.

Мы готовы обращаться в суд и по другим книгам. Если жалобы будут удовлетворены, мы сможем настаивать на вечной блокировке "Яндекс.Видео" и YouTube в России.
Максим Рябыко
гендиректор АЗАПИ

На момент публикации материала пресс-служба Роскомнадзора не предоставила Москве 24 комментарий о возможной блокировке YouTube и "Яндекс.Видео" в России.

Вечная блокировка является крайней мерой в борьбе с пиратскими площадками. Если сайт не отвечает на жалобы правообладателя, то Мосгорсуд может вынести определение о предварительных обеспечительных мерах. Таким образом участвующий в нелегальной деятельности ресурс попадает в реестр Роскомнадзора и блокируется до тех пор, пока пиратская копия не удаляется. Если правообладатель повторно найдет нелегальную копию контента на каком-то сайте, он может потребовать вечной блокировки всего ресурса. При этом ничего не поменяется, даже если тот позднее удалит весь пиратский контент.

Ранее соцсеть "ВКонтакте" автоматизировала работу по поиску пиратских книг и ввела предварительную проверку до загрузки файлов. Руководство соцсети подписало антипиратский меморандум с крупнейшими российскими издательствами. Контролирует процесс проверки и удаления файлов Ассоциация по защите прав в интернете.

Ждет ли видеохостинги вечная блокировка?

Фото: depositphotos/Y-Boychenko

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев рассказал Москве 24, что YouTube и "Яндекс" при столкновении с нарушением авторских прав всегда встают на сторону правообладателей и сами блокируют контент.

"Если есть решение суда, то они его удалят. Даже сам YouTube будет блокировать ваш видеоролик, который вы размещаете, если там присутствует музыкальная композиция или видеоряд, правообладателем которого вы не являетесь", – пояснил эксперт.

Например, если попробовать разместить на YouTube копию какого-то фильма, то во время модерации он его автоматически заблокирует. Если удалось кому-то выложить аудиокнигу, то, значит, не было информации у сервиса о реальном правообладателе. Поэтому задача правообладателя – просто показать ее видеохостингам.
Дмитрий Мариничев
интернет-омбудсмен

По его словам, на данный момент антипиратское законодательство более чем "негуманное по отношению к пиратам". "Если тут есть, условно говоря, косяк, то это косяк со стороны правообладателя, а не сервисов YouTube и "Яндекс", – полагает собеседник Москвы 24.

В свою очередь, гендиректор Ассоциации "Интернет-видео" Алексей Бырдин считает, что конфликт разрешится по аналогии с претензиями "Газпром-медиа" к "Яндексу".

"В прошлом году по требованию "Газпром-медиа" "Яндекс" должен был удалить принадлежащий первому контент, но не удалил, и те пошли в суд, а судья в свою очередь встал на сторону правообладателей. Мы прекрасно видели, что весь контент, по которому были претензии, в результате убрали. Это все привело к подписанию меморандума", – пояснил собеседник Москвы 24.

Это прецедент в том смысле, что часть издательского рынка пошла на "Яндекс" и YouTube с такими претензиями. В остальном принципиальной разницы я не вижу.
Алексей Бырдин
гендиректор Ассоциации "Интернет-видео"

При этом, по его словам, видеохостингам не стоит затягивать с удалением контента, так как риск вечной блокировки все же существует.

"Раз в год и палка стреляет. Я бы серьезно относился к требованиям книгоиздателей и на месте сервисов сделал все, чтобы их претензии урегулировать", – подчеркнул Бырдин.

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