На абордаж: могут ли заблокировать "Яндекс.Видео" и YouTube в России

Популярные сервисы YouTube и "Яндекс.Видео" могут заблокировать в России из-за пиратского контента, размещенного на этих площадках. В частности, камнем преткновения стала нелегальная публикация аудиоверсии книги "Задача трех тел" писателя Лю Цысиня. Выясняем, чем может закончиться спор правообладателя с ресурсами.
Борьба с пиратами
Книжное издательство "Эксмо" подало в суд на популярные видеохостинги из-за нелегальной публикации аудиоверсии книги "Задача трех тел" писателя Лю Цысиня. Сперва жалоба была отклонена судом за недостаточностью доказательств, но апелляционная же инстанция Мосгорсуда удовлетворила заявление издательства.
Теперь ресурсы обязаны удалить копии книги, или они попадут под блокировку в России. Отметим, что на данный момент на площадках еще можно найти соответствующий нелегальный контент. "Эксмо" в свою очередь намерено идти до конца и добиваться добровольного удаления сервисами аудиокниг. Об этом рассказал гендиректор Ассоциации по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ), которая представляет интересы издательства, Максим Рябыко.
На момент публикации материала пресс-служба Роскомнадзора не предоставила Москве 24 комментарий о возможной блокировке YouTube и "Яндекс.Видео" в России.
Ранее соцсеть "ВКонтакте" автоматизировала работу по поиску пиратских книг и ввела предварительную проверку до загрузки файлов. Руководство соцсети подписало антипиратский меморандум с крупнейшими российскими издательствами. Контролирует процесс проверки и удаления файлов Ассоциация по защите прав в интернете.
Ждет ли видеохостинги вечная блокировка?
Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев рассказал Москве 24, что YouTube и "Яндекс" при столкновении с нарушением авторских прав всегда встают на сторону правообладателей и сами блокируют контент.
"Если есть решение суда, то они его удалят. Даже сам YouTube будет блокировать ваш видеоролик, который вы размещаете, если там присутствует музыкальная композиция или видеоряд, правообладателем которого вы не являетесь", – пояснил эксперт.
По его словам, на данный момент антипиратское законодательство более чем "негуманное по отношению к пиратам". "Если тут есть, условно говоря, косяк, то это косяк со стороны правообладателя, а не сервисов YouTube и "Яндекс", – полагает собеседник Москвы 24.
В свою очередь, гендиректор Ассоциации "Интернет-видео" Алексей Бырдин считает, что конфликт разрешится по аналогии с претензиями "Газпром-медиа" к "Яндексу".
"В прошлом году по требованию "Газпром-медиа" "Яндекс" должен был удалить принадлежащий первому контент, но не удалил, и те пошли в суд, а судья в свою очередь встал на сторону правообладателей. Мы прекрасно видели, что весь контент, по которому были претензии, в результате убрали. Это все привело к подписанию меморандума", – пояснил собеседник Москвы 24.
При этом, по его словам, видеохостингам не стоит затягивать с удалением контента, так как риск вечной блокировки все же существует.
"Раз в год и палка стреляет. Я бы серьезно относился к требованиям книгоиздателей и на месте сервисов сделал все, чтобы их претензии урегулировать", – подчеркнул Бырдин.