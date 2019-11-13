Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Общество

13 ноября, 17:21

Главная / Истории /

Эксперты прокомментировали ликвидацию интернет-магазина наркотиков в даркнете

Технологичный черный рынок: какие опасности скрывает даркнет
общество безопасность

Правоохранители пресекли деятельность наркогруппировки, которая по всей России продавала запрещенные вещества через даркнет. В ходе масштабной операции оперативники смогли изъять 440 килограммов наркотических средств на сумму более полмиллиарда рублей. Разбираемся, что еще таит в себе "темная" часть интерната и можно ли ее вывести из тени.

Кто и зачем пользуется даркнетом

Фото: ТАСС/Сергей Коньков

Даркнет – это защищенный сегмент интернета, содержимое которого не индексируют никакие поисковые системы и не показывают обычные браузеры. Для передачи данных здесь используются сложные алгоритмы шифрования, а трафик перенаправляется на множество случайных серверов, разбросанных по всему миру. Все это позволяет пользователям оставаться полностью анонимными.

Изначально даркнет был разработкой военных, которые обменивались с его помощью разведданными. Но довольно быстро изобретение вышло из-под контроля, к нему получили доступ самые разные "темные личности". Как и в любом сегменте Сети, там есть информация на любой вкус – книги, фильмы, технические файлы и многое другое. Но невозможность отследить пользователей позволила им наполнить даркнет и противоправным контентом.

Здесь нелегальные площадки отмывают "грязные" деньги, торгуют хакерскими данными, наркотиками, компроматом, пиратскими программами, оружием и даже живыми людьми. Однако даркнетом пользуются не только криминальные структуры, но и множество людей, которым по разным причинам не хочется "светиться" в обычном интернете: религиозные общины, фанаты шифрования, сторонники теорий заговора, уфологи и многие другие.

Можно ли вывести даркнет из тени?

Фото: depositphotos/VitalikRadko

Правоохранительные органы активно борются с торговлей и распространением наркотиков в даркнете. Так, в ФСБ сообщили, что пресекли деятельность одного из крупнейших подпольных интернет-магазинов, рассылавшего наркотические вещества по всей России.

Масштабная операция была проведена в 10 регионах страны – от Петербурга до Томска. В результате из незаконного оборота изъяли 440 килограммов наркотических средств (в частности, МДМА, a-PVP, мефедрона и гашиша) на сумму около 650 миллионов рублей.

С поличным поймали семь сотрудников интернет-магазина, однако все они оказались курьерами. Организаторов задержать пока не удалось. По данным силовиков, двое из наркогруппировки отвечали за особо крупные партии наркотиков до 300 килограммов, которые перевозили из столицы и Петербурга в областные города. Другие занимались сбытом партий до 50 килограммов. Их распространяли уже внутри регионов. Сейчас все фигуранты уже находятся в СИЗО.

В России с 1 ноября вступил в силу закон о так называемом суверенном интернете. Он позволяет создать на территории страны дублирующую резервную интернет-инфраструктуру, которая будет обеспечивать бесперебойную работу Рунета в случае возможных угроз, атаки извне или других нештатных ситуаций.

В законе прописываются также правила маршрутизации трафика на территории РФ и порядок контроля за их соблюдением. Контролировать новую систему будет Роскомнадзор. Для обычных пользователей интернета такой переход не должен создавать каких-либо дополнительных ограничений.

Руководитель Агентства кибербезопасности Евгений Лифшиц, комментируя ситуацию, пояснил Москве 24, что сейчас контролировать даркнет и весь интернет-трафик, проходящий через него, практически невозможно.

"Есть понимание, что закон о суверенном интернете позволит видеть и анализировать трафик, который создают анонимайзеры и Tor-браузеры в даркнете, закон Яровой позволит с этим трафиком работать, когда он будет полностью внедрен. Но на сегодняшний день раскрытие подобных преступлений – заслуга оперативников, которые занимаются разыскной деятельностью", – пояснил эксперт.

К сожалению, зашифрованный трафик Tor-браузеров и подобных им через анонимайзеры и VPN-серверы расшифровать не получается, поэтому понимать, кто и с кем общается и кто-чем торгует, достаточно сложно.
Евгений Лифшиц
глава Агентства кибербезопасности

При этом, по его словам, детей и подростков, пользующихся интернетом, можно и нужно ограничивать от сомнительных экспериментов с даркнетом.

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

"Есть масса программ и приложений, которые позволяют настраивать контроль за ребенком на компьютере и на смартфоне. Можно ограничить устройство на установку определенных приложений, анонимайзеров, браузеров и так далее. Ну и нужно самим родителям больше времени уделять ребенку, который пользуется интернетом", – советует специалист.

В свою очередь, эксперт в области информационной безопасности Александр Власов отметил, что если человек захочет получить запрещенную информацию и товары, то он найдет способы зайти в даркнет и достанет желаемое без риска того, что его "быстро вычислят".

"Никакими техническими средствами это нельзя пресечь. Это как древнегреческая гидра – закроете один сайт или группу в соцсетях, а отрастут десять новых", – подчеркнул собеседник Москвы 24.

По его словам, бороться с этой проблемой можно только с помощью практических методов правоохранительных органов.

Из экрана компьютеров наркотики не выскакивают. Все равно существуют сети притонов, курьеров и всех остальных. Поэтому нужно правоохранителям находить такие сайты, обезвреживать их создателей, ловить и пресекать деятельность наркокурьеров и других их сообщников.
Александр Власов
эксперт в области информационной безопасности

Власов добавил, что, по его мнению, не менее важно, "чтобы само гражданское общество с большей нетерпимостью относилось" к деятельности, которая незримо для многих протекает в даркнете.

Читайте также

Анатолий Федотов, Николай Гринько

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать