Эксперты прокомментировали ликвидацию интернет-магазина наркотиков в даркнете

Правоохранители пресекли деятельность наркогруппировки, которая по всей России продавала запрещенные вещества через даркнет. В ходе масштабной операции оперативники смогли изъять 440 килограммов наркотических средств на сумму более полмиллиарда рублей. Разбираемся, что еще таит в себе "темная" часть интерната и можно ли ее вывести из тени.

Кто и зачем пользуется даркнетом

Фото: ТАСС/Сергей Коньков

Даркнет – это защищенный сегмент интернета, содержимое которого не индексируют никакие поисковые системы и не показывают обычные браузеры. Для передачи данных здесь используются сложные алгоритмы шифрования, а трафик перенаправляется на множество случайных серверов, разбросанных по всему миру. Все это позволяет пользователям оставаться полностью анонимными.

Изначально даркнет был разработкой военных, которые обменивались с его помощью разведданными. Но довольно быстро изобретение вышло из-под контроля, к нему получили доступ самые разные "темные личности". Как и в любом сегменте Сети, там есть информация на любой вкус – книги, фильмы, технические файлы и многое другое. Но невозможность отследить пользователей позволила им наполнить даркнет и противоправным контентом.

Здесь нелегальные площадки отмывают "грязные" деньги, торгуют хакерскими данными, наркотиками, компроматом, пиратскими программами, оружием и даже живыми людьми. Однако даркнетом пользуются не только криминальные структуры, но и множество людей, которым по разным причинам не хочется "светиться" в обычном интернете: религиозные общины, фанаты шифрования, сторонники теорий заговора, уфологи и многие другие.

Можно ли вывести даркнет из тени?

Правоохранительные органы активно борются с торговлей и распространением наркотиков в даркнете. Так, в ФСБ сообщили, что пресекли деятельность одного из крупнейших подпольных интернет-магазинов, рассылавшего наркотические вещества по всей России.

Масштабная операция была проведена в 10 регионах страны – от Петербурга до Томска. В результате из незаконного оборота изъяли 440 килограммов наркотических средств (в частности, МДМА, a-PVP, мефедрона и гашиша) на сумму около 650 миллионов рублей.

С поличным поймали семь сотрудников интернет-магазина, однако все они оказались курьерами. Организаторов задержать пока не удалось. По данным силовиков, двое из наркогруппировки отвечали за особо крупные партии наркотиков до 300 килограммов, которые перевозили из столицы и Петербурга в областные города. Другие занимались сбытом партий до 50 килограммов. Их распространяли уже внутри регионов. Сейчас все фигуранты уже находятся в СИЗО.



В России с 1 ноября вступил в силу закон о так называемом суверенном интернете. Он позволяет создать на территории страны дублирующую резервную интернет-инфраструктуру, которая будет обеспечивать бесперебойную работу Рунета в случае возможных угроз, атаки извне или других нештатных ситуаций. В законе прописываются также правила маршрутизации трафика на территории РФ и порядок контроля за их соблюдением. Контролировать новую систему будет Роскомнадзор. Для обычных пользователей интернета такой переход не должен создавать каких-либо дополнительных ограничений.



Руководитель Агентства кибербезопасности Евгений Лифшиц, комментируя ситуацию, пояснил Москве 24, что сейчас контролировать даркнет и весь интернет-трафик, проходящий через него, практически невозможно.

"Есть понимание, что закон о суверенном интернете позволит видеть и анализировать трафик, который создают анонимайзеры и Tor-браузеры в даркнете, закон Яровой позволит с этим трафиком работать, когда он будет полностью внедрен. Но на сегодняшний день раскрытие подобных преступлений – заслуга оперативников, которые занимаются разыскной деятельностью", – пояснил эксперт.





Евгений Лифшиц глава Агентства кибербезопасности К сожалению, зашифрованный трафик Tor-браузеров и подобных им через анонимайзеры и VPN-серверы расшифровать не получается, поэтому понимать, кто и с кем общается и кто-чем торгует, достаточно сложно.

При этом, по его словам, детей и подростков, пользующихся интернетом, можно и нужно ограничивать от сомнительных экспериментов с даркнетом.



"Есть масса программ и приложений, которые позволяют настраивать контроль за ребенком на компьютере и на смартфоне. Можно ограничить устройство на установку определенных приложений, анонимайзеров, браузеров и так далее. Ну и нужно самим родителям больше времени уделять ребенку, который пользуется интернетом", – советует специалист.

В свою очередь, эксперт в области информационной безопасности Александр Власов отметил, что если человек захочет получить запрещенную информацию и товары, то он найдет способы зайти в даркнет и достанет желаемое без риска того, что его "быстро вычислят".

"Никакими техническими средствами это нельзя пресечь. Это как древнегреческая гидра – закроете один сайт или группу в соцсетях, а отрастут десять новых", – подчеркнул собеседник Москвы 24.

По его словам, бороться с этой проблемой можно только с помощью практических методов правоохранительных органов.





Александр Власов эксперт в области информационной безопасности Из экрана компьютеров наркотики не выскакивают. Все равно существуют сети притонов, курьеров и всех остальных. Поэтому нужно правоохранителям находить такие сайты, обезвреживать их создателей, ловить и пресекать деятельность наркокурьеров и других их сообщников.

Власов добавил, что, по его мнению, не менее важно, "чтобы само гражданское общество с большей нетерпимостью относилось" к деятельности, которая незримо для многих протекает в даркнете.

Анатолий Федотов, Николай Гринько