06 декабря 2018, 11:28

Происшествия

"Яндекс" помирился с четырьмя телеканалами

Фото: портал Москва 24/Евгения Смолянская

Мосгорсуд утвердил мировое соглашение телеканала ТНТ и "Яндекса" и закрыл производство по последнему спору о пиратских копиях сериалов, сообщает РИА Новости.

Аналогичную процедуру 6 декабря прошел телеканал "2×2", а накануне – телеканалы "Супер" и ТВ-3. Все обозначенные каналы входят в холдинг "Газпром-медиа".

Согласно мировому соглашению, истец отказывается от своих требований в полном объеме, а ответчик обязуется исполнять обязательства в рамках подписанного меморандума.

В августе "Яндекс" обязали удалить все ссылки на пиратские сайты под угрозой блокировки. Роскомнадзор также уведомил компанию о необходимости прекратить доступ к пиратским сайтам через сервис "Яндекс.Видео".

В сентябре жалобы подавали ТВ-3, Парнас Медиа ("Супер"), ТНТ, 2x2. Они требовали поисковик удалить контент из "Яндекс.Видео" и выплатить по десять тысяч рублей за каждое заявление.

1 ноября "Яндекс" наряду с другими крупными игроками рынка подписал меморандум о сотрудничестве в борьбе с пиратским контентом и две недели спустя начал удалять из поисковой выдачи ссылки на пиратские ресурсы. После этого стороны пошли на примирение, представители "Газпром-медиа" отказались от исков.

суды

