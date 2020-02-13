Суд оштрафовал Facebook за отказ локализовать базы данных россиян

16:40
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Судебный участок № 374 Таганского районного суда оштрафовал Facebook на четыре миллиона рублей за отказ локализовать базы данных россиян на серверах в РФ. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу суда.
В суде рассказали, что мировым судом Facebook признан виновным в совершении преступления, предусмотренного по статье "Нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных".
Ранее суд по этому же делу оштрафовал социальную сеть Twitter. Штраф компании должны оплатить в течение 60 дней с момента вступления его в силу. При этом компании имеют право попросить отсрочку или оплатить штраф по частям.
В пресс-службе Роскомнадзора заявили, что компании вне зависимости от штрафов должны исполнить требования о локализации данных россиян. Сотрудники ведомства отметили, что ранее неоднократно выявляли готовность к конструктивному диалогу по вопросам соблюдения законодательства о персональных данных.
В январе Роскомнадзор возбудил административное производство в отношении компаний Facebook и Twitter. Компании в указанный срок не предоставили данные о выполнении требований о локализации баз данных российских пользователей на серверах.
Глава ведомства Александр Жаров призывал компании предоставить ответ по данному вопросу до 31 января. В ведомстве отмечали, что почти все 100% операторов выполняют это требование.
Закон о локализации персональных данных россиян на внутрироссийских серверах был подписан 31 декабря 2014 года и вступил в силу 1 сентября 2015 года.
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