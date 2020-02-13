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Технологии

15:19

Суд оштрафовал Twitter на 4 миллиона рублей

технологии суды

Фото: depositphotos/Mactrunk

Мировой суд в Москве оштрафовал компанию Twitter за отказ переносить в Россию серверы с персональными данными российских пользователей. Об этом сообщает РИА Новости.

"Признать иностранное юридическое лицо Twitter виновным в совершении административного преступления и назначить штраф в размере четырех миллионов рублей", – огласила решение судья Александра Михалева.

Штраф компания должна оплатить в течение 60 дней с момента вступления его в силу. При этом компания имеет право попросить отсрочку или оплатить штраф по частям.

В январе Роскомнадзор возбудил административное производство в отношении компаний Facebook и Twitter. Компании в указанный срок не предоставили данные о выполнении требований о локализации баз данных российских пользователей на серверах.

Глава ведомства Александр Жаров призывал компании предоставить ответ по данному вопросу до 31 января. В ведомстве отмечали, что почти все 100% операторов выполняют это требование.

Закон о локализации персональных данных россиян на внутрироссийских серверах был подписан 31 декабря 2014 года и вступил в силу 1 сентября 2015 года.

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