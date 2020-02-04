Google по ошибке отправлял личные видео пользователей другим людям

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Компания Google по ошибке отправляла личные видео пользователей другим людям. Об этом сообщает News.ru.

Отмечается, что техническая ошибка в Google Takeout произошла в период с 21 по 25 ноября 2019 года. В результате ошибки компании пострадали в общей сложности менее 0,01% пользователей "Google Фото". После инцидента сервис извинился за причиненные неудобства.

В сентябре прошлого года компания Google оплатила штраф в размере 700 тысяч рублей за невыполнение обязанностей по удалению ссылок с запрещенной информацией из поисковой выдачи.

Специалисты Роскомнадзора обнаружили, что поисковая система проводит выборочную фильтрацию поисковой выдачи, из-за чего более трети ссылок из Единого реестра запрещенной информации сохраняется в поиске.

До этого компанию уже штрафовали на 500 тысяч рублей за то, что компания не была подключена к реестру запрещенных сайтов.

