YouTube отменил блокировку аккаунта телеканала "Вести Крым"

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Видеохостинг YouTube разблокировал аккаунт телерадиокомпании "Вести Крым". Об этом РИА Новости сообщил директор телеканала Александр Минаков.

Неделю видеохостинг YouTube блокировал возможность публикаций и прямых трансляций на канале "Вести Крым", при этом звучали угрозы о полной блокировке канала.

"Только что нас разблокировали – без уведомления. Мы сами случайно это узнали", – сказал Минаков.

Причиной блокировки стал материал "Вот кто в почете на Украине: видео преступлений фашистов Waffen SS против народа СССР", опубликованный в 2019 году. В нем использовалась хроника времен Великой Отечественной войны. Канал обвинили в разжигании ненависти к определенным социальным группам.

Директор "Вести Крым" считает все претензии к публикации двухлетней давности абсурдными и уверен, что это лишь повод ограничить вещание канала.

"То есть по логике видеохостинга YouTube выходило, что мы разжигаем ненависть к таким социальным группам, как фашисты и украинские националисты. Это полный абсурд", – сказал Минаков.

Ранее с жалобой к главе Роскомнадзора обратился Антон Красовский. YouTube убрал из поиска цикл фильмов "Эпидемия", который выпускал Красовский совместно с RT.