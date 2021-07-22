Twitter оштрафовали за отказ удалить запрещенную информацию

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Фото: depositphotos/rafapress
Суд оштрафовал социальную сеть Twitter на 5,5 миллиона рублей за отказ удалить запрещенный контент. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу мирового суда Таганского района столицы.
"Постановлением мирового судьи судебного участка № 422 Таганского района Москвы Twitter признан виновным в совершении двух административных правонарушений, компании назначено наказание в виде штрафов на общую сумму 5,5 миллиона рублей", – заявили в суде.
Там уточнили, что компанию признали виновной в совершении правонарушения по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ ("Неудаление владельцем информационного ресурса в сети интернет информации, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством РФ").
Таким образом, общая сумма штрафов, полученных Twitter, составила 33,4 миллиона рублей.
Ранее суд в Москве оштрафовал социальную сеть Facebook и мессенджер Telegram за отказ удалить запрещенную информацию. Они получили штрафы в размере 6 и 11 миллионов рублей соответственно.
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