12:09
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За отказ удалить запрещенный контент компанию Google оштрафовали на 5 миллионов рублей. Решение вынес Мировой суд в Москве.
"Мировой судебный участок Таганского района оштрафовал Google... по статье 13.41 КоАП РФ ("Нарушение порядка ограничения доступа к информации")", – сообщили в пресс-службе Таганского районного суда.
Еще два протокола в отношении Google за аналогичное правонарушение будут рассмотрены судом 7 декабря. Сейчас общая сумма штрафов компании составляет 54 миллиона рублей.
В начале ноября компания Google была признана виновной по той же статье. Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал ее на 2 миллиона рублей.
В конце сентября текущего года суд оштрафовал Google еще по двум эпизодам, связанным с неудалением запрещенной информации.
Google оштрафовали за отказ удалить запрещенный контент
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