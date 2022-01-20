Instagram вводит новую функцию для монетизации контента

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Instagram вводит функцию платной подписки, которая позволит пользователям монетизировать контент. Об этом сообщил глава социальной сети Адам Моссери.

"Подписки позволяют авторам монетизировать (контент. – Прим. ред.) и становиться ближе к своим подписчикам благодаря эксклюзивным возможностям", – написал он на своей странице в Twitter.

По его словам, участникам платной подписки будут доступны эксклюзивные эфиры и Stories. Кроме того, авторы такого контента смогут видеть значок платной подписки, он будет расположен рядом с названиями профилей подписчиков.

Сейчас данную функцию тестируют в Соединенных Штатах. По словам Моссери, в ближайшее время в тестовую группу добавят авторов из других стран.

Ранее сообщалось, что всем пользователям Instagram стала доступна функция "Аватары". Данная опция позволяет создавать виртуально персонажа, самостоятельно настраивая его внешность. Его можно использовать в разделе Stories, прикрепляя к публикации в качестве наклейки.