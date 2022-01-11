В Instagram появится возможность редактировать сетку профиля. Для начала функция станет доступна лишь некоторым пользователям. Об этом рассказал разработчик Алессандро Палуцци в своем аккаунте в Twitter.

По его словам, пользователи смогут менять местами публикации в любом порядке и закреплять некоторые из них наверху. Такая функция появится в настройках страницы.

Кроме того, в новом обновлении появится возможность добавлять в истории новые стикеры "Реакции". Палуцци добавил, что разработчики работают над функцией удаления учетной записи из приложения.

Ранее сообщалось, что в новой версии мессенджера Telegram появилась возможность прятать спойлеры к фильмам. Новая опция позволяет скрывать текст в сообщении.

