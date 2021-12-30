В новой версии Telegram появилась защита от спойлеров

16:30
Фото: depositphotos/wichayada69@gmail.com
В новой версии мессенджера Telegram появилась возможность прятать спойлеры к фильмам. Новая опция позволяет скрывать текст в сообщении, говорится в блоге компании.
"Чтобы обсуждать новинки проката, не опасаясь преждевременного раскрытия интриги, вы можете выделить часть набранного сообщения и применить форматирование "Скрытый". Скрытый текст не показывается ни в сообщениях, ни в списке чатов и оповещениях. Чтобы просмотреть скрытый текст, просто коснитесь его", – отметили разработчики.
Еще одна новая опция – реакции. В личных чатах возможность отправлять такие эмодзи включена постоянно. В группах и каналах решение о том, какие именно эмодзи можно отправлять (и будут ли они доступны вообще), принимают администраторы.
Кроме того, в новой версии мессенджера появилась функция перевода сообщений. Чтобы воспользоваться ей, необходимо нажать на сообщение и кликнуть кнопку "Перевести" в появившемся меню. Выбрать языки, которые требуется переводить, можно в меню.
Добавили в Telegram и опцию генерации QR-кода для перехода в профиль пользователя. Использовать QR-коды также возможно для групп, каналов и ботов.
Ранее основатель Telegram Павел Дуров анонсировал появление платной подписки в мессенджере. Она позволит отключать официальные рекламные объявления в каналах.
В ноябре у Telegram появится новая функция
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