Telegram стал самым быстрорастущим мессенджером в России – "МегаФон"

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В этом году Telegram обошел WhatsApp по объему мобильного трафика в большинстве регионов России. К такому выводу пришли специалисты "МегаФона" на основании анализа больших данных.

Российский мессенджер стал самым быстрорастущим в стране: за год объем мобильного интернет-трафика в сервисе вырос более чем в два раза. Например, сейчас Telegram опережает WhatsApp в Москве, Санкт-Петербурге, Самарской и Челябинской областях, Забайкальском крае, Чувашской Республике. А меньше всего им пользуются в республиках Северного Кавказа: там лидером традиционно является WhatsApp. Этот мессенджер пока удерживает первое место в общероссийском рейтинге с долей 48%, однако за год показатель сократился почти на четверть.

Telegram вырос на 26%, на него приходится 44% трафика. Если динамика этого года продолжится, уже в начале 2022-го Telegram может стать лидером в рейтинге популярных мессенджеров в России. Эксперты объясняют популярность Telegram тем, что это не только инструмент для общения и работы, но и один из главных источников информационного контента. Тройку популярных приложений для общения замыкает Viber c долей 6%. В прошлом году на него приходилось 11% трафика.

За год совокупный объем мобильного интернет-трафика в мессенджерах вырос на 87%. Как отмечают авторы исследования, все больше россиян пользуются мессенджерами не только для переписки, но и для звонков.