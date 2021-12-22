Telegram стал самым быстрорастущим мессенджером в России – "МегаФон"

13:55
Фото: depositphotos/BongkarnGraphic
В этом году Telegram обошел WhatsApp по объему мобильного трафика в большинстве регионов России. К такому выводу пришли специалисты "МегаФона" на основании анализа больших данных.
Российский мессенджер стал самым быстрорастущим в стране: за год объем мобильного интернет-трафика в сервисе вырос более чем в два раза. Например, сейчас Telegram опережает WhatsApp в Москве, Санкт-Петербурге, Самарской и Челябинской областях, Забайкальском крае, Чувашской Республике. А меньше всего им пользуются в республиках Северного Кавказа: там лидером традиционно является WhatsApp. Этот мессенджер пока удерживает первое место в общероссийском рейтинге с долей 48%, однако за год показатель сократился почти на четверть.
Telegram вырос на 26%, на него приходится 44% трафика. Если динамика этого года продолжится, уже в начале 2022-го Telegram может стать лидером в рейтинге популярных мессенджеров в России. Эксперты объясняют популярность Telegram тем, что это не только инструмент для общения и работы, но и один из главных источников информационного контента. Тройку популярных приложений для общения замыкает Viber c долей 6%. В прошлом году на него приходилось 11% трафика.
За год совокупный объем мобильного интернет-трафика в мессенджерах вырос на 87%. Как отмечают авторы исследования, все больше россиян пользуются мессенджерами не только для переписки, но и для звонков.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: