Эксперт рассказал о новой функции в Telegram

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В мессенджере Telegram появится новая функция распознавания текста на картинках. Опция будет доступна для владельцев устройств от Apple, сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта Георгия Лобушкина.

"Теперь вы больше не будете испытывать стресс при получении очередного фото кредитной карты или скриншота", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в веб-версии мессенджера WhatsApp появилась функция создания стикеров. Теперь пользователи могут создавать собственные стикеры из обычных изображений.

В инструменты редактирования вошли смайлики, которые можно вставить поверх стикеров, настраиваемый текст, обрезка, а также возможность добавлять другие изображения поверх основного.

