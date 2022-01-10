Стала известна предполагаемая дата выхода Samsung Galaxy S22

Фото: Samsung.com

Компания Samsung планирует выпустить смартфоны серии Galaxy S22 в феврале текущего года. Об этом сообщает издание DDaily.

Ожидается, что новые смартфоны покажут на презентации 8 февраля. Уже на следующий день начнут принимать предзаказы. В продажу новые серии поступят с 24 февраля.

По данным СМИ, на презентации планируют показать три модели серии S22.

Новая линейка будет иметь процессоры Exynos 2200 или Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Кроме того, одна из моделей будет иметь поддержку стилусов S Pen.

Ранее сообщалось, что компания Huawei выпустила Nova 9. Смартфон имеет толщину 7,8 миллиметра, безрамочный экран со скруглениями по бокам. Внутри установлен процессор Snapdragon 778G.

