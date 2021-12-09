Блокировка детей в Instagram заметно сократит число пользователей – эксперт

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Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов рассказал Москве 24, что планируемая блокировка детей до 13 лет в Instagram заметно сократит число пользователей соцсети.

Ранее руководитель Instagram Адам Моссери рассказал о введении новых функций, направленных на обеспечение безопасности подростков в интернете. В частности, соцсеть запретит регистрироваться детям младше 13 лет, а существующие страницы будут удалены. Также Instagram будет чистить фотографии, лайки и комментарии, которые пользователи оставили в младшем возрасте. Кроме того, со следующего года родители смогут контролировать время, проводимое подростками в приложении с помощью опции "Сделай перерыв".

По словам эксперта, при вводимых ограничениях вряд ли удастся убрать всех детей с популярного сайта.

"При очень большом желании дети найдут способ обойти блокировку. Это относится и к родителям, которые ведут страницу своего ребенка. Если мы говорим о формальных рамках и на сайте появится табличка, которая будет означать запрет на пользование, то уже это отсеет солидную часть аудитории. Просто есть люди, которые не настроены нарушать запреты", – подчеркнул Ульянов.





Владимир Ульянов руководитель аналитического центра Zecurion Когда много подростков общаются в конкретной соцсети, обмениваются там фотографиями, то все ей пользуются, она становится популярной. Другое дело, когда это один-два человека из компании. Поэтому и смысла приходить новым людям на эту платформу особо не будет.

Специалист по кибербезопасности предполагает, что после запрета часть подростков перейдет на другие платформы, которые станут в их сообществе более популярными. Однако новые пользователи, скорее всего, не задержатся в другой соцсети, если их не будет там все устраивать, отметил эксперт.

"С определенной периодичностью появляются новые подобные платформы. Например, TikTok несколько лет назад не был так популярен, а через пару лет появится что-то еще. Это естественный динамичный процесс. По тем же мессенджерам можно видеть, что если у какого-то происходит сбой или вводятся ограничения, то пользователи резко переходят на другой", – заключил собеседник Москвы 24.

В первом квартале 2022 года в Instagram обещают вернуть для пользователей хронологическую ленту. По оценке разработчиков, это необходимо для снижения "манипулирования алгоритмами". При этом глава соцсети Адам Моссери не уточнил, будет ли новая лента включена по умолчанию.

