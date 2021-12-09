Блокировка детей в Instagram заметно сократит число пользователей – эксперт

12:28
Фото: depositphotos/AlexLipa
Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов рассказал Москве 24, что планируемая блокировка детей до 13 лет в Instagram заметно сократит число пользователей соцсети.
Ранее руководитель Instagram Адам Моссери рассказал о введении новых функций, направленных на обеспечение безопасности подростков в интернете. В частности, соцсеть запретит регистрироваться детям младше 13 лет, а существующие страницы будут удалены. Также Instagram будет чистить фотографии, лайки и комментарии, которые пользователи оставили в младшем возрасте. Кроме того, со следующего года родители смогут контролировать время, проводимое подростками в приложении с помощью опции "Сделай перерыв".
По словам эксперта, при вводимых ограничениях вряд ли удастся убрать всех детей с популярного сайта.
"При очень большом желании дети найдут способ обойти блокировку. Это относится и к родителям, которые ведут страницу своего ребенка. Если мы говорим о формальных рамках и на сайте появится табличка, которая будет означать запрет на пользование, то уже это отсеет солидную часть аудитории. Просто есть люди, которые не настроены нарушать запреты", – подчеркнул Ульянов.
Специалист по кибербезопасности предполагает, что после запрета часть подростков перейдет на другие платформы, которые станут в их сообществе более популярными. Однако новые пользователи, скорее всего, не задержатся в другой соцсети, если их не будет там все устраивать, отметил эксперт.
"С определенной периодичностью появляются новые подобные платформы. Например, TikTok несколько лет назад не был так популярен, а через пару лет появится что-то еще. Это естественный динамичный процесс. По тем же мессенджерам можно видеть, что если у какого-то происходит сбой или вводятся ограничения, то пользователи резко переходят на другой", – заключил собеседник Москвы 24.
В первом квартале 2022 года в Instagram обещают вернуть для пользователей хронологическую ленту. По оценке разработчиков, это необходимо для снижения "манипулирования алгоритмами". При этом глава соцсети Адам Моссери не уточнил, будет ли новая лента включена по умолчанию.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: