Учителя раскрыли секреты популярности своих видеоблогов в TikTok

В ноябре в России завершился первый всероссийский конкурс #УчителяТикТок. Педагоги выложили 3 770 роликов, которые суммарно набрали 222 млн просмотров. Москва 24 решила узнать у популярных учителей-блогеров, в чем секрет востребованности их контента и сложно ли преподавателю в наши дни вести публичный видеоблог.



Сама себе режиссер

Дарина Грачева работает учителем русского языка и литературы три года, а первые ролики записала и выложила в декабре 2020-го.

В тот период Дарина дополнительно руководила театральной студией и решила использовать площадку для развития у ребят актерского мастерства. Контент у девушки не образовательный и не экспертный, а развлекательный.





Дарина Грачева учительница русского языка и литературы От процесса съемок я получаю настоящее удовольствие. Снимаю стресс, хохочу или рыдаю, рассказывая новую историю или зарисовку зрителям.

У педагога больше 24 тысяч подписчиков и 976 тысяч лайков в TikTok. Наиболее популярные ролики в профиле учительницы – о буднях классного руководства и о том, что все дети разные.

Самое просматриваемое видео о неразборчивом почерке ученика уже набрало больше 884 тысяч просмотров и 166 тысяч лайков.



При этом девушке совсем не страшно показаться смешной, наоборот, она к этому стремится. По ее мнению, секрет успешного ролика – в самоиронии.





Дарина Грачева учительница русского языка и литературы Люблю, когда над моими шутками смеются, это комплимент.

Несмотря на развлекательный характер контента, Дарина подчеркивает, что в роликах не позволяет себе лишнего.

"В моих роликах нет бранных слов, всегда прилично одета", – пояснила учительница.

Девушка признается, что она "сам себе режиссер". На данный момент у нее в арсенале есть два штатива, три лампы для съемок, а также баннеры для фона.





Дарина Грачева учительница русского языка и литературы Все идеи я беру из головы, педагогического опыта, наблюдений и воспоминаний тех времен, когда сама сидела за партой.

Дарина работает в Онлайн гимназии № 1 не только учителем, но и менеджером по TikTok. Администрация и коллеги поддерживают ее активность в соцсетях. В то же время Дарина отмечает, что нужно знать границы в ведении блогов.

"Да, они не прописаны у нас в трудовом договоре. Поэтому очень важно учителю-блогеру быть готовым к нападкам со стороны диванных критиков и представителей старшего поколения, выросшего без интернета", – говорит педагог.

По ее словам, авторитет учителя, ведущего аккаунты в социальных сетях, неоспорим среди учеников, что благоприятно сказывается на образовательном процессе.

"С родителями история чуть сложнее, но, по моим ощущениям, 80% поддерживают идею учителя-блогера, 15% относятся нейтрально и лишь 5% против", – говорит Дарина.

Преподаватель добавила, что благодаря блогу стала увереннее в себе и начала сотрудничать с брендами и магазинами. В целом же TikTok для нее стал отдушиной, сменой деятельности и источником сил для работы учителем.



Учитель – открытие

Московский учитель Александр Оджо уже четыре года преподает историю в школе. Педагог – активный видеоблогер, даже победил в номинации "Учитель – открытие" в конкурсе #УчителяТикТок в 2021 году. Первые ролики Александр Оджо начал снимать в ноябре 2020 года, а успех пришел прошлым летом.

"Видео, в котором я вел урок, переодевшись в исторический костюм, набрало 25 тысяч просмотров. Тогда я понял, что хочу снимать еще больше роликов, хочу заинтересовать людей", – говорит учитель.



В своем проекте "60 секунд" учитель в течение минуты рассказывает об одном событии, явлении или личности из истории. Один из топовых роликов историка посвящен рассказу о том, как Петр I однажды проверил своего часового на посту. Видео набрало 76 тысяч просмотров и 10 тысяч лайков. На профиль историка в TikTok подписаны более семи тысяч человек, а его видео собрали 68 тысяч лайков.





Александр Оджо учитель истории Лучше всего заходят рассказы об интересных фактах из нашей истории. Например, о копии памятника Минину и Пожарскому в Нижнем Новгороде. Люди активно интересуются историей России.

Историк говорит, что педагогам довольно сложно вести соцсети публично.

"Наша профессия предполагает большую нагрузку, поэтому очень часто я не успеваю реализовать все задумки, связанные с соцсетями. Уже целую неделю у меня лежат новые сценарии видео для рубрики "60 секунд о прошлом", но я никак не успеваю их записать", – говорит Александр Оджо.

В то же время учитель признается, что ему не приходилось спрашивать разрешения у администрации о ведении видеоблога.

"Я отношусь к созданию контента в TikTok как к части своей работы", – рассказал педагог.

В его планах готовить ролики на постоянной основе, а TikTok из хобби перерос в важное дело.



Было страшно показаться смешной

Любовь Гараз – педагог русского языка и литературы из Тюмени с более чем 35-летним стажем. Недавно она ушла из школы и сосредоточилась на работе репетитором, готовит учеников к ОГЭ и ЕГЭ. Преподаватель ведет активный аккаунт, где за ней следят 110 тысяч подписчиков, а у роликов уже больше 900 тысяч лайков.

Первый ролик педагог записала в апреле 2020 года. Примером для нее стал 70-летний репетитор по физике и математике из Санкт-Петербурга Николай Милованов, прославившийся в соцсетях своим видеоблогом.

"Успех пришел неожиданно. У меня уроки с утра до вечера, сочинения проверяю ночами – экзамен скоро. Смотрю, из TikTok уведомления стали часто выплывать и мешать мне, и я их отключила", – вспоминает Любовь Гараз.





Любовь Гараз репетитор по русскому языку и литературе Вдруг за одну ночь в Instagram пришли пять тысяч подписчиков! Откуда? Мои сын с невесткой мне все объяснили – люди пришли из TikTok.

В своих видеороликах Любовь Гараз доступно рассказывает о простых и сложных правилах русского языка. Один из самых популярных роликов репетитора набрал 1,8 млн просмотров и 171 тысячу лайков. В нем учительница в образе рэпера рассказала о задании ЕГЭ на запоминание предложных сочетаний – по приезде, по приходе, по отлете.



"Сначала было страшно показаться смешной, я осторожничала. Потом стала смелее, все как-то само собой получилось, хотелось рассказать интересно, даже весело", – говорит Любовь Гараз.

Она отметила, что первые ролики придумывала вместе со старшим сыном Иваном и его женой Алиной. Теперь же видео учительница снимает с младшим 13-летним сыном Митей, который помогает ей переводить слова и фразы, используемые в молодежном сленге.





Любовь Гараз репетитор по русскому языку и литературе Я так рада, что люди интересуются грамотной речью, русским языком. Честно говоря, не ожидала такой популярности, мне пишут не только школьники, но и их родители и даже бабушки-дедушки.

Педагог рассказала, что сочетать видеоблог с работой в школе ей бы не удалось.

"Я уже не работаю в школе, поэтому разрешения ни у кого не спрашивала. Но знаю, что если бы была школьным учителем, то в TikTok никогда бы не вышла", – говорит Любовь Гараз.

Она даже долгое время не рассказывала своим подругам и коллегам о своем аккаунте, опасаясь неоднозначной реакции. Популярность помогает педагогу набирать новых учеников.

Ранее стало известно, что Россия вошла в тройку стран, видео о которых набирают больше всего просмотров в TikTok. Пользователей интересуют самые красивые места России, а также информация об экстремально холодных зимах. Первое место досталось Японии, а третье – Мексике.

